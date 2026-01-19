Conductor borracho atropelló y mató a pareja de adultos mayores en Antioquia: identidad de víctimas

Un terrible accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas cobró la vida de dos adultos mayores en el municipio de Marinilla, Antioquia. Al parecer, un conductor en estado de embriaguez fue quien provocó este siniestro vial que terminó en tragedia. Las víctimas mortales en estos hechos fueron identificadas como Martha Tamayo y su esposo, Rodrigo Giraldo.



De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Marinilla, el accidente de tránsito ocurrió en el sector de Barandales. “Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 40+000 de la autopista Medellín–Bogotá, dejó como saldo dos personas fallecidas y un conductor lesionado, quien estaría presuntamente bajo los efectos del alcohol, según información preliminar. De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, un automóvil salió de la vía y cayó a una zona verde a aproximadamente 15 metros de la calzada principal, con un desnivel cercano a los 4 metros. Al llegar al lugar, unidades del Cuerpo de Bomberos encontraron a tres personas involucradas en el hecho”.

Los habitantes de Marinilla, Antioquia, están consternados por la irresponsabilidad de un conductor que en aparente estado de embriaguez atropelló a dos adultos mayores. Esto se sabe.



Tras la valoración inicial por parte de las autoridades, se confirmó que dos peatones involucrados en el hecho no presentaban signos vitales. Los peatones a los que se refiere el Cuerpo de Bomberos correspondían a la pareja de esposos.

Agregó la entidad que “El conductor del vehículo fue hallado atrapado por la llanta delantera en el costado del copiloto, por lo que fue necesaria la intervención del personal de Atención Prehospitalaria (APH). Posteriormente, con apoyo de equipos neumáticos, se realizó el levantamiento del vehículo y la extricación del lesionado, quien fue trasladado al hospital local. Las autoridades de tránsito y judiciales adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente y confirmar el estado en el que se encontraba el conductor al momento de los hechos”.



Conductor que arrolló a pareja de adultos mayores en Antioquia tenía 3 grados de alcoholemia

Por su parte, Julio César Serna, alcalde de Marinilla, señaló que la prueba de alcoholemia que se le realizó al conductor arrojó como resultado grado tres. “Con profundo dolor informo a Marinilla sobre el siniestro vial ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, donde dos adultos mayores perdieron la vida mientras esperaban transporte público. Toda mi solidaridad y acompañamiento a sus familias en este difícil momento. Rechazamos de manera categórica toda irresponsabilidad al volante”, indicó el mandatario local.



