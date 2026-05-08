Este viernes, 8 de mayo de 2026, las autoridades confirmaron que el periodista Mateo Pérez fue hallado sin vida. El cuerpo sin vida del comunicador social fue encontrado en inmediaciones de las veredas El Hoyo y El Palmichal. El cadáver está siendo trasladado a Medicina Legal para los estudios correspondientes.



Al parecer, a Mateo lo asesinaron la misma noche en la que fue reportado como desaparecido; es decir, el 6 de mayo.

#LoÚltimo | Confirman hallazgo sin vida de Mateo Pérez, periodista que desapareció en Briceño, Antioquia.



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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado rechazando el asesinato del periodista de 25 años y mencionó qué le pudo haber pasado. La entidad dijo que “lamenta y condena el asesinato de Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, Antioquia. Tras varios días de incertidumbre sobre su paradero, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo en una zona rural del municipio de Briceño, lo que confirmó los indicios de que había sido asesinado. De acuerdo con la información recopilada, el periodista desapareció el pasado martes 5 de mayo, mientras realizaba labores periodísticas en una zona de disputa entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc”.

Para la FLIP, "el asesinato de Mateo evidencia, una vez más, que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección: sin esquemas de seguridad, con recursos limitados y bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas que buscan controlar y silenciar la información local. Desde 2022, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados, siendo las amenazas y el desplazamiento los métodos principales para imponer censura".



Con el crimen de Mateo Pérez, la entidad señaló que se "registra 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977. Con 22 casos, Antioquia es uno de los departamentos que más ha aportado periodistas a esta larga y dolorosa sala de redacción de ausentes. Ejercer el periodismo en Colombia, en zonas como el Norte de Antioquia, es una labor de alto riesgo. A los periodistas los matan cuando salen del periódico, cuando entran a la emisora, cuando hacen reportería en una zona vedada o cuando preguntan por algo que los poderes de facto quieren mantener en silencio. Les asesinan por hacer su trabajo. El Estado no puede devolver las vidas arrebatadas por la violencia, pero sí puede brindar garantías y protección a quienes ejercen el periodismo y sostienen el derecho de las comunidades a estar informadas".



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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