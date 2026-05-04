Reportan explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca: 14 mineros quedaron atrapados

Una explosión se reportó este lunes 4 de mayo en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa. De acuerdo con la información inicial entregada por las autoridades, el incidente habría sido causado por la acumulación de gases al interior de la mina, una de las principales hipótesis que se manejan mientras avanzan las labores de verificación en el terreno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el reporte preliminar, al menos 14 mineros se encuentran dentro de la mina tras la explosión. Asimismo, se confirmó que dos personas lograron ser evacuadas y están siendo atendidas por personal médico, aunque no se han detallado sus condiciones de salud.



Activan operativo de rescate tras explosión en Sutatausa, Cundinamarca

Tras conocerse la situación, la administración municipal, liderada por Jorge Emilio Rey, activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de coordinar la atención de la emergencia y articular la respuesta institucional. En paralelo, se puso en marcha el protocolo de rescate minero liderado por la Agencia Nacional de Minería, entidad encargada de este tipo de operaciones en el país.

Equipos especializados de rescate ya se encuentran en la zona realizando labores de evaluación de riesgos, ventilación y búsqueda, con el objetivo de ubicar y evacuar a los trabajadores que permanecen atrapados. "En la tarde de hoy se reportó un accidente minero. Al momento se hace la activación de manera protocolaria, con todos los organismos de primera respuesta, los cuales se encuentran en este momento llegando al sitio", indicó el capitán Álvaro Farfán, delegado cuerpo de bomberos de Cundinamarca.