En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
LIGA CONTRA EL CÁNCER
ACCIDENTE MONSTER TRUCK
MUERTE SUBTENIENTE
MET GALA 2026
SHAKIRA EN COPACABANA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca: 14 mineros quedaron atrapados

Reportan explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca: 14 mineros quedaron atrapados

Autoridades locales y nacionales desplegaron equipos de rescate en el lugar de los hechos. Además, reportan que al menos 14 mineros quedaron atrapados y dos personas lograron salir.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Reportan explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca: 14 mineros quedaron atrapados
Explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca, deja 14 trabajadores atrapados. -
X: @JorgeEmilioRey

Una explosión se reportó este lunes 4 de mayo en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa. De acuerdo con la información inicial entregada por las autoridades, el incidente habría sido causado por la acumulación de gases al interior de la mina, una de las principales hipótesis que se manejan mientras avanzan las labores de verificación en el terreno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según el reporte preliminar, al menos 14 mineros se encuentran dentro de la mina tras la explosión. Asimismo, se confirmó que dos personas lograron ser evacuadas y están siendo atendidas por personal médico, aunque no se han detallado sus condiciones de salud.

Activan operativo de rescate tras explosión en Sutatausa, Cundinamarca

Tras conocerse la situación, la administración municipal, liderada por Jorge Emilio Rey, activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de coordinar la atención de la emergencia y articular la respuesta institucional. En paralelo, se puso en marcha el protocolo de rescate minero liderado por la Agencia Nacional de Minería, entidad encargada de este tipo de operaciones en el país.

Últimas Noticias

  1. Accidente en vía La Calera deja al menos un muerto y genera cierre de un carril: esto se sabe
    Accidente en La Calera -
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Accidente en vía La Calera deja al menos un muerto y genera cierre de un carril: esto se sabe

  2. Formulan pliego de cargos contra mayor Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Petro, por 2 delitos
    Mayor Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Petro -
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Formulan pliego de cargos contra Sammy Rodríguez, exedecán de Petro, por acoso y violencia de género

Equipos especializados de rescate ya se encuentran en la zona realizando labores de evaluación de riesgos, ventilación y búsqueda, con el objetivo de ubicar y evacuar a los trabajadores que permanecen atrapados. "En la tarde de hoy se reportó un accidente minero. Al momento se hace la activación de manera protocolaria, con todos los organismos de primera respuesta, los cuales se encuentran en este momento llegando al sitio", indicó el capitán Álvaro Farfán, delegado cuerpo de bomberos de Cundinamarca.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Sutatausa

Cundinamarca

Publicidad

Publicidad

Publicidad