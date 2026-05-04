¿Cuándo son las vacaciones de mitad de año en colegios públicos? Calendario del Mineducación

Cada año, miles de familias en Colombia buscan saber con tiempo cuándo serán las vacaciones de mitad de año en los colegios públicos. Esta información permite organizar viajes, tiempos de cuidado, descansos en casa y otras actividades. Las fechas no son iguales en todo el país, teniendo en cuenta que el sistema educativo público funciona con lineamientos generales definidos por el Ministerio de Educación Nacional, pero con aplicación directa por parte de las secretarías de educación de cada región.



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¿Cómo se define el calendario escolar en Colombia?

El calendario escolar de los colegios públicos está regulado por el Mineducación a través de circulares y resoluciones. Para el año 2026, el marco general quedó establecido en la Circular 043 de 2025 y en la Resolución 2433 de 2025, documentos que determinan cuántas semanas deben dedicarse a clases y cuántas a descanso durante el año lectivo. Según estas normas, el año escolar debe cumplir 40 semanas de clases con estudiantes y 12 semanas de receso, distribuidas en varios momentos del año. Dentro de esos descansos se encuentran las vacaciones de mitad de año, que coinciden con el cierre del primer semestre académico.



¿Cuándo son las vacaciones de mitad de año para colegios públicos?

De acuerdo con el calendario nacional definido por el Ministerio de Educación, las vacaciones de mitad de año en los colegios públicos de Colombia están previstas entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026. Este periodo corresponde a dos semanas continuas sin actividades escolares para estudiantes. Al finalizar este receso, se reanudan las clases para dar inicio al segundo semestre del año lectivo, que se extiende hasta finales de noviembre.

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Tenga en cuenta que, aunque existe una fecha base establecida a nivel nacional, Colombia no tiene un calendario escolar único. Cada Entidad Territorial Certificada, como departamentos, distritos y municipios, tiene la facultad de ajustar su calendario académico según sus condiciones locales. Esto significa que la fecha exacta de inicio y finalización de las vacaciones de mitad de año puede cambiar algunos días dependiendo de la ciudad o el departamento. Factores como clima, logística escolar y organización interna influyen en estos ajustes.



Ejemplos de fechas de vacaciones en ciudades principales

En Bogotá, las vacaciones de mitad de año para colegios públicos están confirmadas del 22 de junio al 6 de julio de 2026, según la Secretaría de Educación del Distrito. En Medellín, el descanso inicia el 22 de junio, pero se extiende una semana más, hasta el 12 de julio de 2026, de acuerdo con la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Antioquia. En Cali, las fechas son distintas. Allí, las vacaciones de mitad de año para colegios oficiales están programadas del 15 de junio al 5 de julio de 2026, lo que adelanta el inicio del receso frente a otras ciudades.

Si usted tiene inscrito a sus hijos en algún colegio público, la recomendación es consultar la fecha de vacaciones el calendario publicado por la secretaría de educación local o por el colegio al que asisten. Estas entidades publican sus resoluciones y cronogramas antes de iniciar el año escolar, y ahí se indican las fechas oficiales de salida y regreso a clases. Recuerde que, en caso de tener a sus hijos en colegio privado, las reglas sobre las fechas de vacaciones pueden cambiar.



Además de las vacaciones de mitad de año, el calendario escolar 2026 incluye otros descansos. Entre ellos están la Semana Santa, la semana de receso en octubre y las vacaciones de fin de año, que comienzan a finales de noviembre y se extienden hasta enero del año siguiente.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL