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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Formulan pliego de cargos contra Sammy Rodríguez, exedecán de Petro, por acoso y violencia de género

Formulan pliego de cargos contra Sammy Rodríguez, exedecán de Petro, por acoso y violencia de género

La Procuraduría indicó que, gracias a las pruebas, se justifica el hecho de llamar a juicio disciplinario por los delitos de acoso sexual y violencia de género.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de may, 2026
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Formulan pliego de cargos contra mayor Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Petro, por 2 delitos
Mayor Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Petro -
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios contra el mayor del Ejército Sammy Rodríguez Lemus, quien se desempeñó como edecán del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en hechos de acoso sexual y violencia de género en contra de una mayor del Ejército, usando su posición de poder dentro de la institución. Los hechos investigados ocurrieron el 13 de mayo de 2025 en Bucaramanga y habrían tenido lugar en un contexto de subordinación jerárquica, lo que llevó al Ministerio Público a analizar el caso con enfoque de género.

Las pruebas contra mayor Sammy Rodríguez

De acuerdo con el expediente, la denuncia señala que la oficial accedió a trasladar al mayor Rodríguez Lemus en su vehículo al encontrarlo en condiciones que, según su relato, “desacreditaban la imagen institucional”. Durante el trayecto, en el que también se encontraba el hijo menor de edad de la denunciante, el oficial habría realizado comentarios de connotación sexual, tocamientos no consentidos, insultos y amenazas vinculadas a su posición dentro de la Fuerza Pública.

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En el auto de formulación de cargos, la Procuraduría indicó que existen elementos probatorios suficientes para continuar el proceso y llamar a juicio disciplinario al investigado. Al valorar el material recaudado, el despacho precisó que “la conclusión a la que llega este despacho no se sustenta en una sola declaración, sino en la valoración conjunta de todo el material probatorio arrimado”, subrayando que el investigado “tuvo acceso y pudo participar en el desarrollo del mismo”

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Entre las conductas atribuidas al exedecán se encuentran insinuaciones verbales de contenido sexual, así como contacto físico no consentido, descrito por la denunciante en su declaración. El expediente también recoge episodios posteriores en los que, tras detener el vehículo y solicitar apoyo, el comportamiento del oficial habría derivado en agresiones verbales e intimidaciones, algunas de ellas relacionadas con eventuales represalias en la carrera militar de la víctima.

Mayor Sammy Rodríguez habría agredido sexualmente a otra mayor frente al hijo

Un aspecto que la Procuraduría calificó como especialmente grave es la presencia del menor de edad durante los hechos. En ese sentido, el documento disciplinario señala que los acontecimientos habrían ocurrido “en presencia del hijo menor de la víctima, circunstancia que profundiza el daño causado y revela el desprecio del investigado por los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes”, circunstancia que incrementa la gravedad de la conducta investigada y refuerza el análisis bajo estándares de protección reforzada.

El acervo probatorio incluye declaraciones de la víctima, testimonios de suboficiales que intervinieron tras el incidente, informes institucionales, así como valoraciones médicas y psicológicas. Sobre este punto, la Procuraduría dejó constancia de que la valoración forense permitió identificar alteraciones emocionales compatibles con un evento de alto impacto, lo que fue tenido en cuenta al momento de calificar provisionalmente la falta.

Pese a la contundencia del pliego de cargos, Rodríguez Lemus negó las acusaciones y sostuvo que lo ocurrido fue una discusión relacionada con la pérdida de un celular institucional. No obstante, el Ministerio Público enfatizó en que el proceso se fundamenta en la coherencia y convergencia de múltiples pruebas, y no en un solo testimonio.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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