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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Qué generó explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca, que dejó 15 mineros atrapados?

¿Qué generó explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca, que dejó 15 mineros atrapados?

El gobernador de Cundinamarca indicó que tres mineros salieron por sus propios medios y uno fue llevado a valoración médica tras el accidente en la mina La Trinidad, sector Mantogrande.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de may, 2026
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¿Qué generó explosión en mina de Sutatausa, Cundinamarca, que dejó 15 mineros atrapados?
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio un balance sobre lo sucedido -
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En la tarde de este lunes, las autoridades en Sutatausa, Cundinamarca, reportaron una explosión que dejó a 15 mineros atrapados. Organismos de socorro trabajan para rescatar a estos trabajadores. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio un balance sobre lo sucedido.

Mineros atrapados en mina de Sutatausa estaban a 600 metros de profundidad

A través de sus redes sociales, Rey anunció que “de acuerdo con el último reporte, son 15 los mineros involucrados en el incidente. De ellos, 3 lograron salir por sus propios medios y 1 ya fue trasladado a un centro médico para valoración. La situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado en el sector denominado Mantogrande. Según la información suministrada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los mineros que se encontraban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros”.

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Agregó el mandatario local que “en la zona ya se encuentran tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas. De manera paralela, los equipos de respuesta adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda”.

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El capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, señaló que “se reportó un accidente minero en jurisdicción del municipio de Sutatausa, exactamente en la mina La Carbonera – Los Pinos, ubicada en el sector conocido como Las Peñas del Boquerón. Al momento, se hace la activación de manera protocolaria de todos los organismos de primera respuesta, tanto del municipio de Sutatausa, como también personal de bomberos de Ubaté y rescate minero, los cuales están en el sitio”.

También dijo el capitán que “desde el Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Cundinamarca nos encontramos atentos y en trabajo coordinado y articulado para poder generar algún proceso de activación complementaria en caso de que se requiera en el sitio”.

Frente a lo que generó el accidente, las autoridades indicaron que el accidente se pudo haber generado por acumulación de gases. Sin embargo, esto es materia de investigación.

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Personal de salvamento minero se encuentra monitoreando los gases del lugar para poder ingresar al socavón y así poder rescatar a los mineros de Sutatausa.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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