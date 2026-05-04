Con el agua adentro y urgencias sobrepoblada: gobernadora del Chocó denuncia crisis en hospital

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, publicó un video alarmante para denunciar el mal estado del Hospital San Francisco de Asís; el único centro de segundo nivel que tiene el departamento y que es administrado por el Gobierno nacional. Las imágenes muestran cómo el agua cae desde el techo de una sala de procedimientos, pero es solo la punta de una situación más grave que expuso la mandataria.

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Córdoba-Curí señaló que el hospital se vio en la obligación de declarar la alerta roja hospitalaria, ya que registra una sobreocupación del 340 % y el servicio de urgencias está prácticamente colapsado. “Está intervenido por la Superintendencia de Salud”, dijo la gobernadora.

En esa línea, la mandataria afirmó que para estas alturas es necesario un plan de choque urgente que permita “estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios”. Y es que en todo el Chocó se extendió una declaratoria de emergencia sanitaria ante el colapso que ha experimentado la red hospitalaria en los últimos días.



“Dentro de las limitaciones de la intervención, hemos ofrecido aunar esfuerzos en las obras necesarias para ampliar la capacidad de atención del hospital”, reveló la gobernadora.



En declaraciones a Noticias Caracol, la gobernadora Nubia Córdoba detalló que la sobreocupación se ve reflejada en el hecho de pacientes sentados en el suelo o en la misma recepción a pesar de haber sido ingresados para recibir atención.



La denuncia fue respondida por el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, quien dijo que la situación fue “resuelta”. En palabras del funcionario, la interventora del hospital dijo que la filtración de agua se debía a una obstrucción que había en la viga canal por “las hojas de un árbol”. “Ya se solucionó. Sin embargo, vamos a revisar qué está pasando y cómo ha avanzado la intervención”, dijo Quintero.

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Paula Rozo

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