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Accidente en vía La Calera deja al menos un muerto y genera cierre de un carril: esto se sabe

Sobre el origen del siniestro, Noticias Caracol estableció que una camioneta de menor tamaño se salió de su carril y arrolló a un motociclista.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de may, 2026
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Accidente en vía La Calera deja al menos un muerto y genera cierre de un carril: esto se sabe
Accidente en La Calera -
Noticias Caracol

En la tarde de este lunes, 4 de mayo de 2026, las autoridades de Tránsito en el departamento de Cundinamarca reportaron el fallecimiento de al menos una persona en la vía La Calera, específicamente en el sector entrada a Embalse San Rafel PR 06+400 Ruta 5009. Esta situación obligó a las autoridades de tránsito cerra un carril.

Así informó sobre lo sucedido la Perimetral Oriental de Bogotá lo sucedido a través de sus redes sociales: “¡Atención! cierre a un carril en el sector entrada a Embalse San Rafel PR 06+400 Ruta 5009, por siniestro vial con víctima fatal. Disminuya la velocidad, transite con precaución y tenga en cuenta las recomendaciones del personal en vía”.

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¿Qué causó accidente en vía La Calera?

Sobre las causas del accidente, Noticias Caracol conoció que una camioneta pequeña invadió carril y atropelló a un motociclista.

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Unidades de Criminalística se acercaron al lugar del siniestro vial para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y atender a posibles lesionados.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida. También se conoció que la cifra de víctimas fatales podría aumentar.

Cifras de muertos en accidentes de tránsito en Colombia

De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido del año 2026 se han registrado 2.244 personas muertas en accidentes de tránsito, un incremento del 20,1 % con respecto al mismo periodo del año 2025, cuando a le fecha habían fallecido 1.869 personas.

Solo en el departamento de Cundinamarca, este año se han reportado 156 personas muertas en siniestros viales, lo que representa un incremento del 4,7 % con respecto al mismo periodo del año 2025 en esta zona del país, cuando se registraron 149 fallecimientos en accidentes de tránsito.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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