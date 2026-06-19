Congresista electa denuncia haber sido víctima de un atentado en Urrao, Antioquia: esto se sabe

La congresista electa Verónica Estrada Holguín denunció haber sido víctima de un presunto atentado contra ella y su esquema de seguridad este 19 junio de 2026. Los hechos habrían ocurrido mientras se desplazaban por una vía de Antioquia. Estrada hace parte del Pacto Histórico y pasará a ser representante a la Cámara para este mismo departamento en el periodo 2026-2030.

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La congresista informó sobre este hecho en sus redes sociales alrededor de las 4:40 p. m. Estrada señala que cuando ocurrió todo, estaba movilizándose con su esquema por la vía entre los municipios de Urrao y Betulia. En ese instante, el vehículo en el que se desplazaba recibió un disparo.

Estrada señaló en este mismo texto que las autoridades competentes ya fueron informadas sobre el caso. De momento, se adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Sobre el estado de salud e integridad de ella y su equipo, la congresista dijo que todos se encuentran bien.



Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico y presidente de la Comisión Primera de la Cámara, expresó su solidaridad con su colega y exigió garantías de seguridad y protección tanto para ella como para todas las personas que ejercen actividades de carácter político, social y comunitario en los territorios.



Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia.



Durante el recorrido el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo.



Las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido… — Veronica Estrada Holguin (@Veronicaho88) June 19, 2026

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