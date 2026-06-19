Detalles de la sanción contra soldado culpable por acoso y acto sexual violento contra subordinados

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la sanción en contra de un cabo primero del Ejército Nacional por conductas de acoso y acto sexual violento en contra de varios soldados que estaba bajo su subordinación. Dicho suboficial fue identificado como David Esteban Mallama Cadena. Según las investigaciones, el uniformado, entre agosto y noviembre de 2024, “aprovechó su posición de superior jerárquico para realizar comportamientos físicos y verbales de connotación sexual no consentidas frente a varios uniformados”. Estos hechos, dijo el ente investigador, ocurrieron en Calamar, Guaviare.



El militar también fue hallado responsable de acto sexual violento pues, según la Procuraduría, él, abusando de su condición, realizó tocamientos de connotación sexual a un soldado profesional que estaba bajo su subordinación.

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“La Procuraduría reiteró su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y la cero tolerancia frente a conductas de acoso y violencia sexual en la función pública”, indicó el ente de control.

Este tipo de conductas fueron calificadas por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Guaviare como faltas gravísimas a título de dolo. Frente a esta decisión, explicó la Procuraduría, la defensa del uniformado interpuso el recurso de apelación.



¿Cómo denunciar violencia sexual?

Denunciar la violencia sexual en Colombia es un proceso que puede realizarse por distintas vías institucionales, pensado para proteger a la víctima y garantizar justicia. La persona que ha sufrido este tipo de violencia puede acudir, en primer lugar, a la Fiscalía General de la Nación, donde se reciben denuncias de manera presencial en sus sedes o a través de canales virtuales y telefónicos. Allí no es obligatorio contar con pruebas en el momento de denunciar, pues la entidad se encarga de iniciar la investigación.



También puede dirigirse a una comisaría de familia o a estaciones de Policía, especialmente si el caso ocurrió en el ámbito familiar o requiere medidas urgentes de protección. Otra opción es acudir a un hospital o centro de salud, donde el personal médico tiene la obligación de brindar atención integral, recolectar evidencias forenses y reportar el caso a las autoridades, respetando la confidencialidad y el consentimiento de la víctima.



En Colombia existen líneas de atención gratuitas, como la línea 155, especializada en orientación para mujeres víctimas de violencia, donde se ofrece acompañamiento y guía sobre los pasos a seguir. Además, instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervienen cuando las víctimas son menores de edad.

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Es importante que la denuncia se realice lo antes posible, aunque no existe un plazo límite estricto para hacerlo. Durante el proceso, la víctima tiene derecho a recibir atención psicológica, asesoría legal y medidas de protección para evitar nuevos riesgos.

El sistema busca priorizar el bienestar de la persona afectada, por lo que se recomienda acudir con alguien de confianza o recibir acompañamiento institucional. Denunciar no solo permite acceder a justicia, sino también a redes de apoyo necesarias para la recuperación integral.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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