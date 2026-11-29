La detención en España del exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue calificada por la Defensoría del Pueblo como “un avance alentador” frente a las denuncias de presuntas violencias sexuales en contextos de poder.



Caicedo fue detenido el viernes 27 de noviembre de 2026, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol, en el marco de una investigación adelantada en Colombia por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

“Reconocemos el trabajo de la Fiscalía y de las autoridades judiciales, y las instamos a continuar las investigaciones con rigor, imparcialidad y sin dilaciones, garantizando los derechos de las víctimas y el debido proceso”, señaló la Defensoría del Pueblo en un comunicado divulgado este domingo.

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Defensoría se refirió a otras denuncias contra Carlos Caicedo

En su comunicado, la institución indicó que el caso relacionado con la investigación que motivó la detención se suma a otras denuncias de presunto acoso sexual contra el exgobernador, conocidas públicamente a través de investigaciones periodísticas.



Según el documento, mujeres que tuvieron vínculos laborales o políticos con Caicedo han relatado situaciones en las que, presuntamente, las relaciones de poder habrían sido utilizadas para ejercer presiones de carácter sexual. También mencionaron posibles represalias que habrían afectado su estabilidad laboral, sus oportunidades de desarrollo profesional e incluso su seguridad personal.



La Defensoría explicó que las relaciones asimétricas de poder pueden representar mayores obstáculos para las niñas, adolescentes y mujeres que buscan denunciar hechos de violencia sexual. Entre las barreras mencionó el miedo, las amenazas, la dependencia laboral o económica, la estigmatización y el riesgo de represalias.

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Frente a este panorama, la entidad expresó su respaldo a las mujeres que han denunciado, algunas de ellas menores de edad. “Han sido valientes, pero la justicia no debería ser de valientes pues es una responsabilidad que debe recaer esencialmente en el Estado”, manifestó en el

La Defensoría del Pueblo también solicitó a las entidades competentes a garantizar la protección integral de la niña involucrada en el caso, su madre y las demás mujeres que han presentado denuncias.

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Entre las solicitudes incluyó salvaguardar su seguridad e intimidad, evitar cualquier forma de revictimización y brindarles el acompañamiento jurídico y psicosocial que requieran.

Asimismo, pidió que las investigaciones incorporen los enfoques diferenciales correspondientes, particularmente los de género y curso de vida, y que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

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La institución también hizo énfasis en la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de Carlos Eduardo Caicedo Omar, mientras avanzan las actuaciones judiciales. Finalmente, reiteró que ninguna posición de poder, investidura o influencia política, económica o social debe convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia ni favorecer la impunidad frente a las violencias sexuales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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