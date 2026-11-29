El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a través de su Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, publicó el 26 de noviembre de 2026 la Alerta No. 412-2026 para advertir a la ciudadanía y al sector salud sobre la comercialización del producto fraudulento identificado como ARTI FORTE ARTRIVID LHA (ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL), asociado al lote 400320. De acuerdo con el organismo regulador, este producto no cuenta con un registro sanitario que respalde su legalidad para el lote investigado y representa un riesgo para la salud pública en Colombia.



¿Qué detectó el Invima sobre el producto fraudulento?

Durante las acciones de inspección, vigilancia y control y a partir de la información suministrada por el titular del registro sanitario, el Invima evidenció que el producto comercializado bajo el nombre ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL no corresponde a un producto fabricado por LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN S.A.S.. Aunque el empaque utiliza el nombre comercial ARTRIVID LHA y hace referencia al registro sanitario MH2017-0002581, el laboratorio titular informó que el lote 400320 no forma parte de sus procesos de producción.

Como consecuencia de esta situación, no existen registros de fabricación (Batch Record), controles de calidad, trazabilidad ni antecedentes de distribución vinculados al lote 400320. La autoridad sanitaria señala que existe una presunta utilización indebida tanto del nombre del laboratorio como de un registro sanitario vigente para ofrecer un producto cuyo origen, composición, condiciones de fabricación, calidad, seguridad y eficacia son desconocidos.

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En los reportes asociados a este producto fraudulento aparecen referencias a 30 tabletas, lote 400320, F.F: 07-2026 y F.V 07-2020, además de indicaciones atribuidas como artritis degenerativa, reumatismo, gota y artrosis, y composiciones declaradas que mencionan ingredientes como sulfato de glucosamina, condroitín sulfato, calcio, zinc, enzima bromelia, vitamina D3 y componentes homeopáticos. Conforme al Decreto 677 de 1995, al tratarse de un producto fraudulento, su comercialización y uso comprometen la salud de quienes lo consumen.



Riesgos para la salud y conceptos clave de vigilancia sanitaria

El Invima advierte que el consumo de productos fraudulentos conlleva riesgos relevantes para la salud pública debido a la falta de garantías técnicas y regulatorias:



Desconocimiento del origen de las materias primas utilizadas en su elaboración.

Ausencia de evidencia sobre el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura (BPM) .

. Desconocimiento de la composición real del producto frente a lo declarado en el rotulado.

Falta de garantías sobre su calidad, seguridad, estabilidad y eficacia terapéutica.

Posible presencia de sustancias no declaradas, contaminantes o concentraciones distintas a las informadas.

Riesgo de eventos adversos, reacciones indeseadas o ausencia de efecto terapéutico, agravado por la atribución de propiedades no autorizadas que generan falsas expectativas.

En el marco de esta alerta, conviene precisar algunos términos técnicos clave: un producto fraudulento es aquel que, entre otros supuestos previstos en la normativa sanitaria vigente como el Decreto 677 de 1995, se comercializa sin cumplir los requisitos legales o utilizando indebidamente registros o denominaciones de terceros; la trazabilidad permite seguir el rastro de un producto a lo largo de su fabricación, distribución y comercialización; y la farmacovigilancia corresponde a la vigilancia continua de eventos adversos o reacciones indeseadas asociadas al uso de medicamentos y productos afines.



Recomendaciones según cada actor del sector salud y comercio

El Invima estableció directrices específicas para distintos actores con el fin de mitigar la exposición a este producto:



Comunidad en general

Abstenerse de adquirir el producto ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL , lote 400320 , por no contar con amparo de registro sanitario emitido por la autoridad competente.

, , por no contar con amparo de registro sanitario emitido por la autoridad competente. Evitar la compra de medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente , prestando especial atención a canales como sitios de internet , redes sociales y cadenas de WhatsApp donde suelen ofrecerse productos fraudulentos.

, prestando especial atención a canales como , y donde suelen ofrecerse productos fraudulentos. Suspender de inmediato el consumo si ya se está utilizando el producto, informar al Invima o a los entes de salud territorial sobre lugares de distribución o comercialización, y reportar cualquier evento adverso asociado a su consumo.

IPS, profesionales de la salud, establecimientos y autoridades territoriales

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los profesionales de la salud deben indicar la suspensión inmediata del uso de ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL, lote 400320, en pacientes que lo consuman, informar los posibles riesgos para la salud y notificar al Invima los datos sobre la dirección y el medio de adquisición reportados por el paciente.



Por su parte, los establecimientos deben abstenerse de distribuir o comercializar este producto, ya que hacerlo puede derivar en la aplicación de medidas sanitarias de seguridad. Las Entidades Territoriales de Salud deben ejecutar labores de inspección, vigilancia y control, gestionar la destrucción del producto conforme a la normativa, reportar hallazgos en establecimientos o canales web al Invima y difundir la alerta ante EAPB, IPS y demás actores del sector salud. Asimismo, la Red Nacional de Farmacovigilancia debe realizar búsqueda activa de reacciones adversas institucionales y notificarlas.



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

