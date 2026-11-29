Mientras Cartagena estaba en vilo ante una toma de rehenes, a las afueras del almacén Éxito una mujer rogaba a las autoridades por la vida de su esposo, convencida de que solo había salido a comprar el desayuno. No sabía que el hombre al que buscaba entre las víctimas del secuestro era Jailer Muñetón, de 51 años y a quien las autoridades describen como el "jefe" de la banda que mantenía en su poder a 74 personas. Su abatimiento a manos de agentes de las fuerzas especiales cerró el drama de una doble vida y dejó al descubierto un atraco marcado por la angustia y la ingesta de alcohol.

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)

Publicidad

Tras el operativo de rescate ejecutado en la madrugada del 25 de noviembre, la identidad y el rol del hombre fallecido en el choque armado generaron interrogantes. Sin embargo, el alcalde Dumek Turbay fue categórico ante los medios de comunicación al afirmar: "Estamos 100 por ciento seguros que Muñetón sí era el jefe".



Según el testimonio del mandatario cartagenero, basado en los relatos de los rehenes liberados y las cámaras de seguridad del centro comercial, Muñetón ejerció el mando directo sobre el grupo criminal durante la toma. Las víctimas lo describieron como un hombre de piel blanca y acento paisa que vestía un chaleco negro con la leyenda "POLICÍA", casco táctico negro con la bandera de Colombia, una cámara o celular adosado al casco y un pasamontañas para ocultar su rostro.



Noticias Caracol

Publicidad

A pesar de esa indumentaria de combate, Turbay aclaró que Muñetón no era un criminal de alto perfil reconocido en los registros locales: "No podemos hablar de Muñetón como un antecedente o delincuente reconocido", señaló el alcalde, enfatizando que su irrupción armada tomó por sorpresa a las autoridades.

La doble vida y la muerte de Muñetón

La angustia de los familiares de los retenidos a las afueras del cento comercial tenía momentos dramáticos. Durante las horas de mayor tensión, la esposa de Muñetón llegó al lugar creyendo que su marido era uno de los clientes secuestrados, pues asumía que había salido temprano a comprar buñuelos en el Éxito.

Publicidad

El alcalde Turbay validó la inocencia de la mujer, señalando que las autoridades creían en su versión y en que ella desconocía las andanzas de su esposo. No obstante, las pruebas confirmaron que Muñetón llevaba una doble vida. Aunque residía en Cartagena y estaba casado con una cartagenera, se había aliado con delincuentes procedentes del interior del país, específicamente de Medellín.

Archivo Noticias Caracol

La reconstrucción de los hechos revela que Muñetón llegó al sector a primera hora de la mañana en su propio vehículo, el cual dejó parqueado a dos cuadras del centro comercial. Su plan original era asaltar el carro de valores que realizaba la recolección del recaudo entre las 7:30 a. m. y las 8:00 a. m., apoderarse de los valores y huir en su automóvil.

Publicidad

Sin embargo, los asaltantes llegaron 20 minutos tarde, cuando el camión de valores ya se había retirado. La rápida reacción de dos cuadrantes de la Policía les cerró el paso hacia su vehículo de escape, obligándolos a internarse en el almacén y desencadenando un secuestro masivo improvisado.

El desenlace para Muñetón se produjo cerca de las 2:00 a. m. durante la incursión del grupo especial COPES de la Policía. Cerca de la entrada principal, Muñetón se enfrentó a tiros con los uniformados e hirió a un oficial en el antebrazo. Al repeler el ataque, las fuerzas especiales lo dieron de baja. Aunque se determinó que el arma de Muñetón era traumática o de fogueo, las autoridades explicaron que en medio de un tiroteo nocturno la fuerza pública debía responder al fuego hostil.

Publicidad

Lo que alcanzaron a robar los asaltantes

Durante el cautiverio, los secuestradores utilizaron una impresora del propio almacén para redactar un panfleto en el que exigían 7.000 millones de pesos y vehículos blindados para escapar hacia Barranquilla. No obstante, el informe oficial de seguridad confirmó que el botín real que alcanzaron a hurtar fue de aproximadamente 18 millones de pesos. Este dinero no provenía del carro de valores ni de la bóveda, sino que fue extraído directamente de las cajas registradoras, los datáfonos del Éxito y un par de transferencias electrónicas realizadas a la fuerza.

Publicidad

El alcalde Turbay describió a esta banda como "mapuchines", terminó que en Cartagena se utiliza para referirse a delincuentes de "poca monta", amparados en la improvisación y la falta de pericia.

En poder de la Fiscalía General de la Nación están Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, los dos presuntos asaltantes capturados en el Éxito de Cartagena. A los señalados se les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, pero no aceptaron los cargos. Este lunes se reanudará la audiencia.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL