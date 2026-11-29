Este domingo 29 de noviembre se llevó a cabo la implosión controlada del edificio Invico, una de las construcciones emblemáticas de Pereira, Risaralda, que resultó con graves afectaciones estructurales tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La operación busca derribar el inmueble de 15 pisos, cuya historia está ligada al desarrollo comercial y urbanístico de esta zona de la capital risaraldense.



Freddy Gómez, reportero de Noticias Caracol habló en directo desde el lugar con Alejandro Arango, director de Bomberos Pereira, quien entregó detalles sobre las condiciones técnicas que llevaron a realizar la implosión.

(Lea además: Así fue la implosión del edificio Invico en Pereira tras más de 50 años de historia)



¿Por qué es importante el edificio Invico para Pereira?

El edificio Invico fue durante más de cinco décadas uno de los referentes arquitectónicos de Pereira. Su nombre corresponde a Inversiones, Vivienda y Comercio, la sociedad promotora detrás de este proyecto, impulsado por constructores e inversionistas locales, entre ellos Lisímaco Velásquez, quienes apostaron por un modelo que integraba espacios comerciales y residenciales.

La construcción comenzó en 1971 y fue inaugurada en 1973, en una época en la que esta zona de la ciudad todavía se encontraba apartada de lo que entonces se consideraba el centro de Pereira. Como explicó el periodista Freddy Gómez durante el informe de Noticias Caracol, en ese momento el sector tenía una configuración distinta y en el lugar donde actualmente funciona el hotel Movich se encontraba el Batallón San Mateo.

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Con sus 15 pisos, Invico se convirtió en una de las edificaciones más altas del Eje Cafetero para ese momento. El complejo estaba conformado por dos sótanos, una plataforma comercial en los niveles inferiores y una torre residencial. Su construcción también contribuyó a impulsar el desarrollo comercial y urbanístico de un sector que posteriormente se consolidaría alrededor de la avenida Circunvalar y que, con el paso de los años, se extendería hacia zonas como Pinares, Álamos y Los Alpes.



Durante más de medio siglo, el inmueble fue un punto de referencia para los habitantes de Pereira y una de las construcciones reconocibles de este corredor urbano. Su ubicación, cerca de la iglesia San José y de diferentes espacios comerciales, lo convirtió en parte del paisaje cotidiano de la ciudad.



La estructura permaneció en pie durante décadas y atravesó otros episodios sísmicos registrados en la región, como los de 1979 y 1999.



¿Por qué fue demolido el edificio Invico?

Sobre las razones que llevaron a tomar la decisión de derribar la estructura, Alejandro Arango explicó que “debido al terremoto, pues el edificio sufrió fallas estructurales muy delicadas que no se podían subsanar de ninguna forma”.

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Según explicó, después de diferentes revisiones técnicas realizadas por ingenieros y personal especializado se determinó que era necesario demoler el inmueble. La alternativa escogida fue la implosión controlada.

Frente a los explosivos y los elementos utilizados para el procedimiento, Arango señaló que se trata de información reservada por parte de la empresa Atila Demoliciones y los organismos encargados. No obstante, confirmó que las cargas habían sido instaladas y verificadas antes de la operación.

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También indicó que se adelantaron medidas de seguridad para proteger las edificaciones cercanas, entre ellas Uniplex y otros inmuebles ubicados en los alrededores. Antes de la detonación, pudieron evacuar a una persona que se negaba a salir del inmueble.

Atila Demoliciones, empresa responsable de la implosión del edificio Invico, en Pereira, también estuvo a cargo de la demolición del resto de torres del edificio Space, en Medellín, una de las construcciones más recordadas por su colapso en 2013 en la que fallecieron 12 personas.

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Para la operación se tuvo previsto aproximadamente 180 kilos de explosivos, cerca de 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos.

La empresa explicó en su momento que esto les permite controlar de manera remota la secuencia de detonación desde una estación ubicada a unos 200 metros del edificio. La caída de la estructura tardó aproximadamente tres segundos, aunque la preparación técnica del procedimiento requirió más de 15 días.

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Ahora continúa el proceso de estabilización de los elementos que puedan representar algún riesgo, así como la fragmentación, clasificación y retiro de los materiales. Esta etapa podría tardar entre 45 y 55 días.

La implosión del edificio Invico marca una nueva etapa en el proceso de recuperación de Pereira tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó afectaciones en esta emblemática construcción de la capital de Risaralda.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co