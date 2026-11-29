De acuerdo con el boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:57 hora local del 29 de noviembre de 2026. La entidad técnica reportó una magnitud de 3.7, con epicentro localizado en el municipio de ChaparralHacer clic para abrir el panel lateral y obtener más información, en el departamento del Tolima, y una referencia de localización a 22 kilómetros del municipio de RoncesvallesHacer clic para abrir el panel lateral y obtener más información, también en el Tolima.



En cuanto a las coordenadas geográficas y la profundidad, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) precisó una latitud de 3.82 y una longitud de -75.66, con una profundidad superficial catalogada oficialmente como menor a 30 kilómetros. El boletín técnico aclara que la información suministrada en este reporte está sujeta a cambios conforme avanza el análisis de las estaciones de monitoreo sísmico.

En el reporte gráfico divulgado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) no se listan de manera individual municipios o localidades específicos en los que los ciudadanos hayan reportado percepción del evento, más allá del área de influencia cercana a Chaparral y Roncesvalles en el Tolima. Cuando se registran eventos de magnitud 3.7 a profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), la cercanía del foco a la superficie suele facilitar que los habitantes de zonas próximas al epicentro perciban el movimiento, mientras que en poblaciones más distantes la percepción puede ser leve o nula según las condiciones del suelo y el tipo de edificación.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia presenta una actividad sísmica constante debido a su ubicación en una zona de compleja interacción tectónica en el noroccidente de Suramérica. A escala regional, el territorio nacional se ve influido por el encuentro y desplazamiento relativo de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. La convergencia y el choque continuo entre estas estructuras generan acumulación de esfuerzos en la corteza y el manto superior, los cuales se liberan periódicamente en forma de sismos de distintas magnitudes y profundidades.

Publicidad

Además de la interacción entre placas mayores, el interior del país está atravesado por un sistema de fallas geológicas activas asociadas al levantamiento y configuración de la cordillera de los Andes. Entre ellas sobresale la Falla de Romeral, uno de los sistemas de fallas más importantes y extensos de Colombia, que se extiende de sur a norte a lo largo del flanco occidental de la Cordillera Central y presenta diversos segmentos con actividad tectónica documentada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Junto a la Falla de Romeral, operan otras estructuras geológicas activas en distintas regiones andinas, amazónicas, pacíficas y caribes que contribuyen a la sismicidad cortical y superficial del país.



A este panorama se suma el Nido Sísmico de Mesa de los Santos (también conocido como Nido Sísmico de Bucaramanga), ubicado en el departamento de Santander. De acuerdo con los estudios sismológicos, esta estructura es reconocida como la segunda zona con mayor actividad sísmica del planeta, únicamente superada por el nido sísmico del Hindu Kush en Afganistán. La alta recurrencia de eventos en Mesa de los SantosHacer clic para abrir el panel lateral y obtener más información se explica por la concentración de esfuerzos en una región donde convergen procesos de subducción y deformación litosférica a profundidades intermedias, lo que produce una ocurrencia continua de temblores monitoreados en tiempo real por la red sismológica nacional.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La gestión del riesgo sísmico depende en gran medida de la preparación previa de los hogares, lugares de trabajo y espacios comunitarios, así como de la aplicación de protocolos básicos de autoprotección. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y los organismos de gestión del riesgo recomiendan mantener la calma y seguir pautas claras en cada etapa:



Antes: Identificar zonas seguras dentro de las edificaciones (lejos de ventanas, vidrios, estanterías o elementos que puedan caer), elaborar y practicar un plan familiar de emergencia, tener a la mano un botiquín, linterna, radio y documentos importantes, y verificar que el mobiliario pesado esté debidamente anclado.

Identificar zonas seguras dentro de las edificaciones (lejos de ventanas, vidrios, estanterías o elementos que puedan caer), elaborar y practicar un plan familiar de emergencia, tener a la mano un botiquín, linterna, radio y documentos importantes, y verificar que el mobiliario pesado esté debidamente anclado. Durante: Conservar la calma y evitar correr hacia las escaleras o ascensores durante el movimiento; ubicarse en una zona segura previamente identificada o agacharse, cubrirse y sujetarse si las condiciones del entorno lo permiten, y mantenerse alejado de fachadas, cables eléctricos o postes si se encuentra en la vía pública.

Conservar la calma y evitar correr hacia las escaleras o ascensores durante el movimiento; ubicarse en una zona segura previamente identificada o agacharse, cubrirse y sujetarse si las condiciones del entorno lo permiten, y mantenerse alejado de fachadas, cables eléctricos o postes si se encuentra en la vía pública. Después: Verificar el estado propio y el de las personas cercanas, prestar primeros auxilios si es necesario, evacuar con precaución si la estructura presenta daños o si las autoridades lo indican, evitar el uso de ascensores y consultar únicamente los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y de los organismos de emergencia para informarse sobre posibles réplicas o reportes actualizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

