Avianca completó la actualización de software en toda su flota A320 afectada: Airbus toma medidas

La aerolínea Avianca informó que ya actualizó el software del 100 % de sus aviones A320 afectados por el fallo detectado en ese modelo por el fabricante europeo Airbus, que el viernes la obligó a dejar en tierra más del 70 % de su flota y que impactó a cerca de 43.000 pasajeros.

Avianca, parte del Grupo Abra y líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, informó en un comunicado que las actualizaciones de software afectaron a 42.939 pasajeros y 293 vuelos nacionales e internacionales, y recordó que "ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde este jueves". "Desde el anuncio de la directriz del fabricante, un equipo conformado por más de 2.500 técnicos especializados de la aerolínea trabajó sin descanso en la pronta actualización del software en los 124 aviones", señaló la compañía.



¿Cómo fue el falló de los aviones Airbus?

El fallo fue reportado el viernes pasado por Airbus tras una disfunción en los sistemas de control de un A320 de la aerolínea estadounidense JetBlue, que el 30 de octubre tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa (Florida, EE. UU.) durante un vuelo entre Cancún (México) y Newark (Nueva Jersey, EE. UU.). Sus sistemas se vieron afectados por la exposición a altas radiaciones solares, lo que llevó al fabricante a revisar sus equipos.



Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el modelo más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad. En un primer momento, Airbus indicó que un millar de aviones precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, señaló que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías. Avianca había informado el lunes que cerca del 90 % de sus aviones A320 ya habían sido revisados "gracias al buen ritmo con el que se ha avanzado con los trabajos requeridos por Airbus" y a la importación "acelerada" de software desde Francia.

La aerolínea colombiana opera una de las redes más grandes de América Latina, con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.



Medidas tomadas por Airbus tras problema con fuselajes

Airbus anunció que ha reducido su objetivo de entregar 820 aviones comerciales este año a sus clientes para dejarlo en "alrededor de 790" después de haber detectado un problema de calidad en el fuselaje de aeronaves de la familia A320 que podría afectar hasta a 628 unidades en fabricación.

En un comunicado, el fabricante aeronáutico europeo explicó que disminuye ese objetivo "a la luz del reciente problema de calidad de los proveedores en los paneles de fuselaje, que ha afectado al flujo de entregas de la familia A320". En cualquier caso, insistió en que eso no supone modificar las previsiones financieras que había dado al presentar el 29 de octubre los resultados de los nueve primeros meses, lo que significa un resultado neto operativo (ebit) ajustado de unos 7.000 millones de euros y un flujo de caja de alrededor de 4.500 millones.

La compañía va a publicar el próximo viernes las cifras de los aviones que había entregado hasta finales de noviembre. Hasta finales de octubre, había puesto en manos de sus clientes 585 aeronaves, lo que le dejaba muy lejos de los 820 de su meta inicial. En 2024, Airbus había entregado 766 aviones, lo que significaba más que en 2023 (entonces fueron 735) pero cuatro menos que el último objetivo que se había fijado, y que ya había revisado a la baja durante el pasado año a la vista de las dificultades que tenía para mantener la cadencia.