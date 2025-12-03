En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Avianca completó la actualización de software en toda su flota A320 afectada: Airbus toma medidas

Avianca completó la actualización de software en toda su flota A320 afectada: Airbus toma medidas

La aerolínea Avianca dio a conocer que ya actualizó su flota tras la falla global en uno de los modelos de aviones de la empresa Airbus, que dio a conocer medidas tras esa y otras deficiencias.

Por: EFE
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Avianca completó la actualización de software en toda su flota A320 afectada: Airbus toma medidas
Un avión A320 de la aerolínea Avianca.
Urbanandsport/NurPhoto/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad