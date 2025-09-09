Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Conversación de WhatsApp terminó en tragedia en Bello: hombre mató a su pareja y se quitó la vida

El feminicida, luego de asesinar a su pareja, habría llamado a su amigo para confesarle el crimen y a su mamá para decirle que se pusiera al día con los pagos funerarios.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:25 a. m.
Conversación de WhatsApp terminó en tragedia en Bello: hombre mató a su pareja y se quitó la vida
La mujer habría sido asesinada mientras dormía -
Archivo