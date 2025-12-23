En vivo
COLOMBIA  / VIDEO| Hombre causa accidente por conducir en contravía por el túnel de Gualanday

VIDEO| Hombre causa accidente por conducir en contravía por el túnel de Gualanday

Los hechos, registrados este martes 23 de diciembre, muestran cuando un conductor transita en contravía por el túnel de Gualanday, poniendo en riesgo su integridad y la de otros conductores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
Hombre causa accidente por conducir en contravía por el túnel de Gualanday
