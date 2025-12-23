VIDEO| Hombre causa accidente por conducir en contravía por el túnel de Gualanday

Lo que debía ser una jornada de tránsito fluido hacia las festividades de fin de año se transformó en una insolita escena de imprudencia vial, ya que en cámaras de seguridad quedó registrado el momento cuando un hombre, en presunto estado de embriaguez, transitó en contravía por el túnel de Gualanday, en el departamento del Tolima. Los hechos, presentados este 23 de diciembre, pusieron en riesgo la integridad de los demás actores viales presentes.



El causante de este peligroso incidente fue el conductor de una Ford Escape negra, la cual ingresó al túnel en el sentido contrario al permitido. Conforme a las imágenes compartidas por redes sociales, se ve cómo el vehículo se desplazaba a una velocidad considerable y mantenía las luces de parqueo encendidas, una señal que desconcertó a los demás conductores que venían de frente.

Ante la presencia del infractor, los conductores tuvieron que cambiarse de carril para evitar una colisión directa con la camioneta, lo que hubiera causado un accidente aún mayor. A pesar de los esfuerzos de los demás conductores por no chocar con el infractor, el trayecto del vehículo terminó en un accidente de tránsito cuando impactó a una motocicleta que circulaba por el carril.



Ante los sucedido, las autoridades acudieron al lugar de los hechos para atender la situación y proceder con la identificación del responsable, a quien le impusieron los comparendos correspondientes.



Este suceso en el Tolima vuelve a abrir el debate sobre la rigurosidad de los controles en las vías nacionales, además de recordar que, aunque no se ha dictaminado si el infractor estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, el irrespeto a las normas de transito pueden causar tragedias.

Accidentes en carretera

Esta es una prueba más de la importancia de estar atento y tomar las precauciones posibles a la hora de manejar. Recientemente, en la vía que conecta Buga con Buenaventura (Valle del Cauca), una tractomula, aparentemente sin frenos, embistió por detrás el vehículo en el que viajaba una familia, junto con dos de sus hijos, mientras avanzaban en un trancón. El impacto provocó que el auto quedara entre dos tractomulas, completamente aplastado. Sin embargo, milagrosamente dos menores sobrevivieron al siniestro.

En este tipo de escenarios, la Policía Nacional realizó un listado de lo que debe hacer en caso de un incidente en la vía. Lo primero es tener presente los medios de comunicación para poder realizar el reporte del accidente ante las autoridades:



Dirección de Tránsito y Transporte #767.

Línea de emergencia nacional 123.

Adicionalmente es importante tener vigente la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Posteriormente, en caso de un incidente, se recomienda:



No mover a los heridos para evitar lesiones más graves, a menos de que exista un riesgo inminente para la vida.

Colocar señales de aviso para evitar un segundo accidente (conos, triángulos), y acordonar el área para evitar robos y mantener la escena de los hechos.

No permitir la manipulación de las víctimas por personas que no estén calificadas. Solicitar siempre la identificación de quien intente hacerlo.

El afectado en el accidente de tránsito aportará la documentación necesaria para la identificación, de tal forma que se faciliten las acciones administrativas y de atención en salud.

