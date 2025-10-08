Cortes de agua en Medellín y el Valle de Aburrá del 9 al 13 de octubre: conozca las zonas afectadas

Publicidad
Durante esta semana, Empresas Públicas de Medellín (EPM) adelantará un plan de mantenimiento y modernización en la planta de tratamiento de agua potable Manantiales, lo que dejará sin servicio a cerca de un millón de habitantes de Medellín, Bello, Copacabana y Girardota.
La suspensión del acueducto será escalonada y se extenderá desde el jueves 9 hasta el lunes 13 de octubre, afectando 26 circuitos del norte del Valle de Aburrá. Según EPM, los trabajos son necesarios para garantizar la estabilidad del sistema ante el crecimiento urbano y la variabilidad climática.
Alejandro Iglesias, vicepresidente de Aguas y Saneamiento de EPM, explicó que algunas zonas podrían estar hasta tres días sin agua, y que la intervención busca mejorar la infraestructura para evitar cortes prolongados en el futuro.
En las obras se invertirán 312.000 millones de pesos, destinados a la instalación de seis compuertas que reducirán la frecuencia de interrupciones, la modernización del sistema de dosificación de químicos en la potabilización y la reparación del sifón Niquía–Manantiales, que conecta el embalse Río Grande II con la planta.
Para mitigar el impacto, EPM dispondrá de 58 rutas de carrotanques (48 para zonas residenciales y 10 para hospitales, clínicas y grandes superficies). La empresa recomienda a los ciudadanos verificar si su vivienda se verá afectada llamando a la línea 604 444 4115 o consultando las redes sociales oficiales @EPMestamosahi, y almacenar agua con anticipación.
1. Altos de Niquía (Bello)
Jueves 9, 10:00 p. m. – Domingo 12, 5:00 p. m.
El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquía Bifamiliar, El Ducado, La Aldea, Playa Rica.
2. Circuito Bello
Jueves 9, 10:00 p. m. – Domingo 12, 6:00 p. m.
Centro, Prado, Panamericano, Ciudad Niquía, Las Granjas, Manchester, El Rosario, Suárez, Espíritu Santo, El Trapiche, Altavista, Nazareth, entre otros.
3. Circuito Castilla (Medellín y Bello)
Jueves 9, 10:00 p. m. – Domingo 12, 6:00 p. m.
Medellín: Castilla, Florencia, Tricentenario, Tejelo, Boyacá.
Bello: La Cabaña, La Florida, El Porvenir, Altavista, Nazareth.
4. Circuito Moscú (Medellín y Bello)
Jueves 9, 8:00 p. m. – Domingo 12, 4:00 p. m.
Santo Domingo Savio, Moscú 1 y 2, Villa del Socorro, Santa Inés, San Pablo, Granizal.
5. Circuito París
Jueves 9, 1:00 p. m. – Domingo 12, 11:00 p. m.
París, El Triunfo, Picacho, El Progreso 2, Mirador del Doce.
6. Circuito Berlín
Jueves 9, 1:00 p. m. – Domingo 12, 4:00 p. m.
San Isidro, La Rosa, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, Villa Guadalupe.
7. Circuito Campo Valdés (Medellín)
Jueves 9, 4:00 p. m. – Domingo 12, 4:00 p. m.
Campo Valdés 1 y 2, Manrique Central, El Pomar, Las Esmeraldas, La Salle.
8. Circuito Doce de Octubre (Medellín y Bello)
Jueves 9, 10:00 p. m. – Domingo 12, 11:00 p. m.
Doce de Octubre 1 y 2, Picacho, Mirador del Doce.
Bello: París.
9. Circuito Niquía (Bello)
Viernes 10, 9:00 a. m. – Domingo 12, 11:00 p. m.
Ciudad Niquía, La Navarra, Altos de Niquía, La Ciudadela del Norte.
10. Circuito El Carmelo (Bello)
Viernes 10, 10:00 a. m. – Domingo 12, 11:00 p. m.
Altavista, El Carmelo, Espíritu Santo, Nazareth, El Porvenir.
11. Circuito Pedregal (Medellín y Bello)
Viernes 10, 12:00 a. m. – Domingo 12, 5:00 p. m.
Medellín: Kennedy, Castilla, Florencia, Pedregal.
Bello: La Cabaña, Villa de Occidente, La Florida.
12. Circuito Picacho (Medellín y Bello)
Jueves 9, 8:00 p. m. – Domingo 12, 6:00 p. m.
Medellín: Picacho, Doce de Octubre, La Esperanza, Kennedy.
Bello: París, Maruchenga.
13. Circuito La Piñuela (Medellín)
Jueves 9, 4:00 p. m. – Domingo 12, 6:00 p. m.
Aranjuez, La Piñuela, Brasilia, Moravia, Bermejal-Los Álamos.
14. Circuito Popular (Medellín y Bello)
Jueves 9, 8:00 p. m. – Lunes 13, 1:00 a. m.
Medellín: Popular, La Francia, Playón de los Comuneros, Villa Guadalupe.
Bello: Zamora, Santa Rita.
15. Circuito Potrerito (Bello y Medellín)
Sábado 11, 11:00 a. m. – Domingo 12, 6:00 p. m.
Bello: Barrio Nuevo, Serramonte, Maruchenga.
Medellín: Santander, Florencia.
16. Circuito Santo Domingo (Medellín)
Jueves 9, 5:00 p. m. – Domingo 12, 9:00 p. m.
Santo Domingo Savio, Granizal, San José La Cima, Carpinelo, La Esperanza.
17. Circuito Villa Hermosa (Medellín)
Jueves 9, 4:00 p. m. – Domingo 12, 4:00 p. m.
Villa Hermosa, Manrique Oriental, La Mansión, El Pomar.
18. Circuito Yulimar (Bello)
Viernes 10, 1:00 p. m. – Domingo 12, 11:00 p. m.
Pachelly, Playa Rica, San Martín, Villa del Sol.
19. Circuito Tierradentro (Bello)
Jueves 9, 7:00 p. m. – Domingo 12, 10:00 p. m.
Tierradentro.
20. Circuito La Tolda (Bello y Copacabana)
Viernes 10, 9:00 a. m. – Domingo 12, 10:00 p. m.
Bello: Zona Industrial 3.
Copacabana: vereda La Beta.
21. Circuito Machado (Bello y Copacabana)
Jueves 9, 11:00 p. m. – Domingo 12, 7:00 p. m.
Bello: La Gabriela, Alcalá, Fontidueño.
Copacabana: Machado, Fontidueño.
22. Copacabana (todos los circuitos)
Jueves 9 – Domingo 12.
La Misericordia, Cristo Rey, Fátima, San Juan, Villa Nueva.
23. Girardota (tres circuitos)
Jueves 9 – Domingo 12.
El Totumo, La Ceiba, La Ferrería, Montecarlo, Guayacanes.
¿Habrá interrupciones de agua en tu zona? 💧— EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) October 8, 2025
Consulta nuestros mapas de interrupciones y conoce toda la información sobre los trabajos en la Planta de Potabilización Manantiales: sectores, fechas y horarios.
📍Encuentra todo en nuestro sitio web https://t.co/sXx1PjhgUp… pic.twitter.com/D1JLeItlyC
