Crecen las voces de rechazo por caso Mateo Pérez, periodista hallado sin vida en Briceño, Antioquia

Autoridades confirmaron este viernes 8 de mayo el hallazgo sin vida del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, Antioquia, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de mayo en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.

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De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el cuerpo del comunicador fue encontrado en una zona rural entre las veredas El Hoyo y El Palmichal. Posteriormente, fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes.

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FLIP condenó el crimen del periodista Mateo Pérez

La desaparición de Pérez había generado preocupación entre organizaciones de prensa, defensores de derechos humanos y habitantes de la región, debido a que el periodista se encontraba realizando labores de reportería en un territorio afectado por la presencia y disputa de grupos armados ilegales.



Tras confirmarse el crimen, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un pronunciamiento en el que rechazó el asesinato y alertó sobre las condiciones de riesgo que enfrentan los periodistas regionales en Colombia.



Según la organización, Mateo Pérez tenía cerca de 25 años y desarrollaba cubrimientos "relacionados con corrupción administrativa, orden público, seguridad y política local en los municipios antioqueños de Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango, zonas afectadas por la violencia y el control armado de grupos ilegales".

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La FLIP indicó que el comunicador había denunciado temas relacionados con economías ilícitas y dinámicas de violencia en el norte antioqueño, situación que incluso le generó presiones judiciales, tutelas y citaciones de conciliación por algunas de sus publicaciones.

Mateo "se convirtió en una voz importante para las comunidad local", señaló la fundación en su comunicado, en el que además aseguró que el caso refleja nuevamente la vulnerabilidad en la que trabajan muchos periodistas fuera de las grandes ciudades.

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La organización también advirtió que desde 2022 ha documentado cientos de agresiones contra la prensa por parte de grupos armados, siendo las amenazas y los desplazamientos forzados algunas de las principales formas de censura.

La entidad recordó que, con este caso, ya son 170 los "periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977. Con 22 casos, Antioquia es uno de los departamentos que más ha aportado periodistas a esta larga y dolorosa sala de redacción de ausentes", se lee en el comunicado de la organización.



ONU Colombia ya se había pronunciado sobre el caso de Mateo Pérez

Al pronunciamiento de la FLIP se sumó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que días antes ya había expresado preocupación por la desaparición del periodista.

A través de su cuenta oficial en X, la oficina de la ONU recordó a los grupos armados ilegales que la libertad de prensa es un derecho fundamental y reiteró que todos los civiles deben ser respetados en medio del conflicto.

"Recibimos con gran preocupación la información según la cual el periodista Mateo Pérez Rueda se encuentra desaparecido en Briceño, Antioquia", señaló el organismo antes de confirmarse el hallazgo del cuerpo.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL