Creciente súbita de quebrada en Silvania deja un muerto y 3 desaparecidos; corriente arrastró carro

Una impactante creciente súbita acontecida en Silvania, Cundinamarca, ha provocado un trágico desenlace. Tras las recientes lluvias registradas en el municipio cundinamarqués, se presentó un lamentable hecho en el que un automóvil fue arrastrado por la corriente de una quebrada. Asimismo, y como producto de esta emergencia climática, varias viviendas se han visto afectadas y otras decenas de habitantes han tenido que buscar refugio.

El fuerte aguacero causante de tales estragos se presentó durante la noche del pasado domingo 17 de noviembre. Hacia las 9:50 de la noche, el volumen de las precipitaciones aumentó hasta tal punto que provocó la creciente de la quebrada Yayatá, la cual afectó principalmente a los habitantes de la vereda La Esperanza, según lo informó el Ojo de la Noche de Noticias Caracol. En total, y producto de esta situación, aproximadamente 60 personas de la vereda La Esperanza fueron trasladadas hacia el salón comunal del lugar.

Lo peor aconteció en la vereda El Hato, cuando estas fuertes corrientes causaron temor entre los conductores. Varios vehículos sucumbieron ante las aguas de la creciente presentada y una familia que se movilizaba hacia Bogotá se encuentra desaparecida. Al parecer, las precipitaciones represaron el agua en la parte superior de la zona, lo que causó este grave fenómeno. De esta última familia resultó una persona fallecida, otra mujer fue milagrosamente encontrada con vida metros abajo de la creciente y tres personas más continúan desaparecidas. Tampoco se tiene rastro de las mascotas que se encontraban en el automóvil.



Por su parte, la única sobreviviente del hecho hasta ahora, se encuentra siendo atendida de urgencia en un centro asistencial del municipio. Mientras tanto, las autoridades continúan con las respectivas labores para encontrar el vehículo del incidente y dar con el paradero de las demás personas desaparecidas. "El invierno y las fuertes lluvias han generado graves afectaciones en el municipio de Silvania. La creciente súbita de la quebrada Yayata, en el barrio La Esperanza, provocó daños en varias viviendas y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato, donde un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente. Una persona logró ponerse a salvo y ya fue recuperado el cuerpo de un adulto mayor. Continúa la búsqueda de las otras tres personas", escribió el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.



¿Qué dicen las autoridades sobre la emergencia en Silvania?

Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha emitido un informe preliminar sobre el número de afectados por esta situación climática de Silvania. Según él, actualmente 16 viviendas se han visto afectadas con pérdida total por la emergencia y cerca de 60 personas se han visto afectadas. De la misma forma, se conoció que dos ciudadanos están recibiendo atención en centros de salud.



"Desde las primeras horas se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones y evaluar la situación junto a los organismos de socorro. El balance preliminar señala 16 viviendas con pérdida total y 60 personas afectadas. Dos ciudadanos reciben atención en centros de salud y se confirma el fallecimiento de una persona. Tres víctimas permanecen desaparecidas. Una familia fue trasladada a un albergue temporal mientras avanza la verificación en el territorio. Cundinamarca acompaña a Silvania en este momento difícil y concentra todos los esfuerzos para atender la emergencia", agregó el mandatario departamental.

En imágenes divulgadas por Rey también se logran evidenciar los graves estragos que ha dejado la creciente. Una fuerte corriente de agua, a altas horas de la noche, se puede identificar en el punto con varias personas y rescatistas a su alrededor.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

