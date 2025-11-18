En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Creciente súbita de quebrada en Silvania deja un muerto y 3 desaparecidos; corriente arrastró carro

Creciente súbita de quebrada en Silvania deja un muerto y 3 desaparecidos; corriente arrastró carro

Las autoridades se encuentran en la búsqueda del vehículo arrastrado por esta impactante creciente. Esto se sabe al respecto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Creciente en Silvania
Las intensas lluvias provocaron tal emergencia. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad