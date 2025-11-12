Cronología de rara desaparición y posterior hallazgo sin vida de Emiliana Castrillón, en Antioquia

El silencio y la angustia que envolvían a Venecia, Antioquia, se rompieron tras nueve días de intensa búsqueda. Emiliana Castrillón Herrera, de 19 años, había desaparecido desde el 1 de noviembre de 2025, siendo captada por última vez por cámaras de seguridad del municipio caminando junto a un hombre desconocido para sus familiares.

Luisa Herrera, tía de la víctima, dijo que "la última vez fue vista en el municipio, en la zona urbana, hasta las 8:00 de la noche. En algunos videos de cámara de seguridad se ve con un hombre, el cual tampoco hemos sabido su identificación".

La confirmación del desenlace fatal llegó en la tarde del 10 de noviembre de 2025, cuando la esperanza se convirtió en dolor. El hallazgo se produjo en la zona rural del municipio, lejos de las luces del pueblo, a aproximadamente una hora del casco urbano.



Yesenia Andrea Ospina Calderón, familiar de Emiliana, confirmó la muerte de la joven a través de redes sociales: “Gracias a todas y cada una de las personas que con oraciones pidieron el regreso de Emiliana. Ya la encontraron. Dios la tenga en su santa gloria. Gracias por sus oraciones. Paz en su tumba”



Así encontraron el cuerpo sin vida de Emiliana Castrillón

Fue el trabajador de una finca ubicada en el sector conocido como El Balzal, en la vereda que hace parte del corregimiento de Bolombolo, quien realizó el macabro descubrimiento y de inmediato alertó a las autoridades.



El cuerpo sin vida de Emiliana fue encontrado semisumergido a la orilla de una quebrada. Debido al tiempo transcurrido desde su desaparición, el cadáver ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

A pesar de las circunstancias del hallazgo, el comandante de la Policía de Antioquia, Oscar Rico Guzmán, indicó que se evidenciaban algunas señas particulares de la joven, como unos tatuajes, y se especulaba que portaba las mismas prendas de vestir con las que fue vista por última vez.

Tras la confirmación del cuerpo en El Balzal, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver.



El reporte de la Policía sobre hallazgo de Emiliana Castrillón

Noticias Caracol tuvo acceso al informe de la Policía el día del hallazgo sin vida de Emiliana Castrillón: "Muerte por establecer en zona rural municipio de Venecia, zona rural, corregimiento de Bolombolo, vereda El Balzan, el día 10/11/2025 a las 3:50 p. m., en zona rural distante a 1 hora del casco urbano. Fue hallado el cuerpo sin vida de Persona de género femenino sin identificar, presenta avanzado estado de descomposición, al parecer la víctima, se trata de la joven Emiliana Castrillón Herrera, de 19 años, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 02 de noviembre de 2025, en el municipio de Venecia Antioquia. El cuerpo será trasladado a Medicina Legal en Medellín con el fin esclarecer su identidad y posible causa de muerte".

Inmediatamente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Medellín. Este proceso se consideraba vital para dos propósitos fundamentales: esclarecer formalmente la identidad de la víctima, debido a su avanzado estado de descomposición, y determinar con certeza la posible causa de su muerte.

Mientras la comunidad lamentaba la trágica noticia, confirmada por familiares en redes sociales, las autoridades intensificaron la investigación, centrándose en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar al hombre que acompañaba a Emiliana en sus últimos momentos en Venecia.

