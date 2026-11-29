Tres movimientos sísmicos se registraron durante la mañana de este domingo 29 de noviembre en inmediaciones de Chaparral, Tolima, en un intervalo de menos de una hora. Los eventos tuvieron magnitudes de 3,7 y 3,8, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).



El primer temblor ocurrió a las 7:21 a. m. y tuvo una magnitud de 3,7. De acuerdo con el SGC, fue superficial y su epicentro se localizó en coordenadas 3,86° de latitud y -75,63° de longitud. Entre los municipios más cercanos se encontraban Roncesvalles y San Antonio, a 17 kilómetros, y Chaparral, a 22 kilómetros.

Posteriormente, a las 7:51 a. m., se reportó un segundo movimiento sísmico en la misma región. Este evento también fue clasificado como superficial y tuvo su epicentro cerca de Roncesvalles, a 18 kilómetros, y de San Antonio, a 24 kilómetros. Chaparral se encontraba a 29 kilómetros.

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El tercer temblor se registró a las 7:58 a. m., con una magnitud de 3,8. Su profundidad también fue superficial y su localización se estableció en las coordenadas 3,81° de latitud y -75,59° de longitud. Según el reporte, los municipios más cercanos fueron Chaparral, a 15 kilómetros; San Antonio, a 17 kilómetros, y Roncesvalles, a 23 kilómetros.



Se registró otro temblor en Chaparral, Tolima

La actividad sísmica continuó durante la mañana. A las 8:52 a. m., el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento telúrico de magnitud 2,9, también superficial.



Este último evento tuvo una localización de 3,81° de latitud y -75,59° de longitud. Chaparral fue el municipio más cercano, a 16 kilómetros, seguido de San Antonio, a 17 kilómetros, y Roncesvalles, a 22 kilómetros.

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Los cuatro movimientos sísmicos hacen parte del enjambre sísmico que se reporta en esta región del Tolima desde el pasado 20 de septiembre. Durante la madrugada también se presentaron temblores de menores magnitudes en Chaparral.

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