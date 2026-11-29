Un nuevo operativo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de Medardo Manuel Viloria Moreno, conocido con el alias de Franco, señalado de ser cabecilla de zona de la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo en el departamento del Magdalena. Durante el procedimiento también fue abatido alias Pedrito, quien, según las autoridades, era hombre de confianza de este presunto jefe criminal.



La información fue divulgada por el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X, donde dio a conocer los resultados de la operación adelantada en el municipio de Algarrobo.

De acuerdo con el mandatario, alias Franco registraba 25 años de trayectoria criminal, además de 13 órdenes de captura por delitos como abuso carnal con menor de 14 años, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Asimismo, señaló que el detenido contaba con una sentencia condenatoria de 23 años y seis meses de prisión.

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Según la información entregada por De La Espriella, alias Franco habría ordenado extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados en los municipios de Fundación, Algarrobo y Sabanas de San Ángel, en el Magdalena.



El capturado es señalado de liderar una zona dentro de la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo, organización criminal que mantiene su presencia en esa región del país.



En el mismo operativo fue abatido alias Pedrito, a quien el mandatario identificó como hombre de confianza de alias Franco. Sin embargo, en el pronunciamiento no se entregaron mayores detalles sobre este presunto integrante de la estructura criminal.

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En su publicación, De La Espriella destacó el trabajo de la Policía Nacional y la coordinación con la Fiscalía General de la Nación para desarrollar el procedimiento en Algarrobo.

“Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional por esta operación. Seguiremos combatiendo las estructuras criminales que durante años han sometido a nuestras comunidades a la violencia y la extorsión”, escribió.

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El mandatario también reiteró su mensaje frente a las acciones contra las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional. “¡La autoridad se ejerce, la ley se cumple y la seguridad de los colombianos se defiende!”, concluyó en su publicación.

La captura de alias Franco y la muerte de alias Pedrito fueron presentadas por el presidente como un nuevo golpe contra el Clan del Golfo en el Magdalena.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co