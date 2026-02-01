Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 2 al 6 de febrero: revise la rotación

La medida de pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga continuará vigente durante la semana del lunes 2 al viernes 6 de febrero de 2026, como parte del esquema definido para el trimestre enero–marzo, de acuerdo con la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025. La restricción busca regular la circulación vehicular y reducir la congestión en los principales corredores de la ciudad.



El pico y placa aplica para vehículos particulares, oficiales, diplomáticos, consulares y de matrícula extranjera. Según informó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la medida rige de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Durante este lapso, los automotores cuyos últimos dígitos de placa coincidan con la rotación diaria no podrán circular.



Rotación del pico y placa en Bucaramanga del 2 al 6 de febrero

Para la primera semana de febrero, la programación se mantiene bajo el esquema de dos dígitos por día, de la siguiente manera:



Lunes 2 de febrero: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Martes 3 de febrero: la restricción aplica para las placas finalizadas en 3 y 4.

la restricción aplica para las placas finalizadas en 3 y 4. Miércoles 4 de febrero: no tendrán autorización para circular los automotores con placas 5 y 6.

no tendrán autorización para circular los automotores con placas 5 y 6. Jueves 5 de febrero: la medida afecta a los vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

la medida afecta a los vehículos con placas terminadas en 7 y 8. Viernes 6 de febrero: no podrán transitar los vehículos con placas 9 y 0.

La medida no aplica para sábado y Domingo.

Este esquema de rotación se mantiene constante durante todo el trimestre, lo que permite a los conductores planear sus desplazamientos con antelación y cumplir con la normativa establecida por las autoridades de tránsito.

La Dirección de Tránsito recordó que el incumplimiento del pico y placa puede derivar en sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, por lo que reiteró el llamado a consultar el calendario antes de salir a las vías.



Finalmente, las autoridades recomendaron a los conductores organizar sus recorridos, respetar los horarios de restricción y atender las disposiciones vigentes, ya que el cumplimiento de la medida contribuye a una movilidad más fluida y segura en Bucaramanga durante el primer trimestre de 2026.



