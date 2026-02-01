En vivo
BOGOTÁ  / Se conoce video del momento en que lanzan granada en el barrio Santa Fe, donde una persona murió

Se conoce video del momento en que lanzan granada en el barrio Santa Fe, donde una persona murió

Autoridades trabajan en la identificación de los sujetos en moto que arrojaron el artefacto explosivo, que dejó 13 personas más lesionadas.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 1 de feb, 2026
Se conoce video del momento en que lanzan granada en el barrio Santa Fe, donde una persona murió
Captura de pantalla

Más de una semana después del atentado con granada en el centro de Bogotá, que dejó una persona muerta y 13 heridas en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, se reveló un video del momento en que arrojaron el explosivo.

El artefacto fue lanzado contra un establecimiento nocturno, el pasado 23 de enero. De acuerdo con las autoridades, un hombre de 75 años murió por la gravedad de las heridas que sufrió por la explosión.

Hombres en una moto negra lanzaron la granada

En las imágenes se ve a dos hombres sobre la calle tomando una bebida caliente que habían comprado en un puesto informal.

Otros dos sujetos caminaban charlando sobre la acera y en ese momento se vio a dos sujetos en moto avanzando por la vía, en la carrera 16 con calle 23. Tras pasar, se vio cómo un objeto redondo cayó al andén frente a los ciudadanos que conversaban, quienes no se dieron cuenta del artefacto.

Pasaron unos dos segundos antes de que la granada estallara frente a ellos, mientras que los criminales huyeron impunes.

Un hombre y otro trabajador, como también el administrador de uno de los bares, fueron quienes recibieron toda la onda expansiva. Trece personas fueron trasladadas a hospitales, algunas con aturdimientos tras la explosión y otras con heridas.

Noticias Caracol conoció que algunas bandas criminales de la zona amenazaron a comerciantes. Además, el atentado estaría dirigido contra una persona que se encontraba en la parte externa de uno de los locales y no directamente contra los establecimientos, por lo que se descartaría que delincuentes estuvieran buscando extorsionar a los propietarios del establecimiento.

Sobre los responsables, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le dijo al mismo medio que “ya traíamos una estructura. Hay que recordar que en el 2024 se hizo una operación con la Fiscalía General de la Nación, en la cual se desarticuló una estructura que le denominaban Los Maracuchos, todos de nacionalidad venezolana y que tenían injerencia en esta jurisdicción”.

“Hemos conocido y tenemos un proceso investigativo contra una persona que se denomina también alias Maracucho, que entendemos, y los diferentes elementos materiales probatorios indican, esta persona tiene que ver con el expendio de estupefacientes en la zona. Esto se debe a una purga por el expendio de estupefacientes”, detalló. (Lea también: ¿Quién estaría detrás de ataque con granada en barrio Santa Fe, Bogotá? Habla comandante de Policía)

Hay sospechas sobre este sujeto porque “es de este tipo de acciones, de lanzamiento de granadas, de sicariatos. Tenemos un proceso investigativo y por eso nos permitimos decir que alias Maracucho, que tiene nexos con el Tren de Aragua, tiene que ver con esas acciones criminales”, señaló el oficial.

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

