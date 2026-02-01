Tome nota: así operará el pico y placa en Bogotá durante la semana del 2 al 8 de febrero

La medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá estará vigente durante la semana del lunes 2 al domingo 8 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La restricción busca regular la circulación de automotores en la ciudad y evitar congestiones, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación.



El pico y placa en la capital aplica de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. La medida no rige los sábados, domingos ni días festivos, salvo disposiciones especiales anunciadas por la administración distrital.

Según el esquema vigente, en días impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares están habilitados los automotores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.



Pico y placa en Bogotá: semana del 2 al 8 de febrero

Durante esta semana, la operación de la medida será la siguiente:



Lunes 2 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 4 de febrero : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 5 de febrero: se llevará a cabo el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá.

se llevará a cabo el Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 7 de febrero: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 8 de febrero: no aplica la medida de pico y placa.

La Secretaría Distrital de Movilidad reiteró el llamado a los ciudadanos para no caer en engaños relacionados con el Pico y Placa Solidario. La entidad recordó que el único canal oficial para adquirir este permiso es la plataforma institucional, a la cual se accede exclusivamente a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co, y que el pago se realiza únicamente mediante PSE dentro de la página oficial.

Asimismo, la SDM aclaró que no cuenta con intermediarios ni con otras páginas web autorizadas para realizar este trámite, por lo que recomendó verificar siempre la autenticidad de los portales antes de suministrar información personal o efectuar pagos.



El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones económicas que superan los $712.000, además de la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y patios. No obstante, algunos automotores están exentos de la restricción, como los vehículos eléctricos e híbridos, los de servicios de emergencia, transporte escolar y aquellos destinados al traslado de pacientes o insumos médicos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

