Murió alias Gonzalito, número 2 del Clan del Golfo: se ahogó tras volcarse su lancha en Córdoba

El número dos del Clan del Golfo, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, que rendía cuenta a alias ‘Chiquito Malo’ y por quien ofrecían una recompensa de 5.000 millones de pesos, murió ahogado en un río del departamento caribeño de Córdoba, señaló ese grupo, la mayor banda criminal de Colombia, en un comunicado. (Lea también: Corte avala extradición a EE. UU. de alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo)

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la noticia. “Se ahogó, según las informaciones que hay, por un accidente que hubo en el río”, declaró. “Por lo menos ya dejó de hacerle daño a Colombia”, agregó.

Álvaro Jiménez, jefe negociador delegado por el presidente Gustavo Petro, confirmó a la AFP la muerte del cabecilla narcotraficante.



¿Cómo murió ‘Gonzalito’?

Para las autoridades, Sánchez Sánchez era uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo y tenía un amplio prontuario por narcotráfico, homicidio, concierto para delinquir agravado y control de economías ilegales, además de ser señalado como articulador de rutas de salida de cocaína por el Caribe y el noroeste del país.



Según el Clan del Golfo, alias Gonzalito se desplazaba junto a su esquema de seguridad y “falleció por ahogamiento mientras transitaba el Río Esmeraldas en el municipio de Tierralta. El incidente ocurrió cuando la lancha con motor fuera de borda en la que viajaba sufrió un volcamiento”.



“Fue rescatado por la comunidad indígena de La Pita, que procedieron a informar de la tragedia que había acontecido”, agregó.

Tierralta, donde ocurrió el hecho, es uno de los municipios definidos por el Ejecutivo como ZUT, junto con Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, áreas que funcionarán hasta el 31 de diciembre de 2026 para facilitar la ubicación gradual de combatientes del Clan del Golfo dentro del proceso de sometimiento a la justicia y tránsito a la vida civil.

Las ZUT fueron acordadas en las conversaciones que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene desde septiembre pasado con el Clan del Golfo en Doha, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza, y comenzaron a funcionar el pasado 22 de diciembre de 2025.

En estas zonas se suspenden órdenes de captura con fines de extradición para los miembros del Clan del Golfo incluidos en listados avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y cuentan con seguimiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).



Clan del Golfo, organización terrorista para EE. UU.

Considerado heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006, es la mayor organización criminal del país, con más de 9.000 integrantes y presencia en más de 300 municipios, según investigaciones independientes, y sus principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Un informe divulgado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señaló que el número de miembros de grupos armados ilegales creció el 23,5% en 2025, hasta superar los 27.000 integrantes, y el más numeroso es el Clan del Golfo, que cuenta con 9.840 miembros, un 30% más que en 2024.

Tras la captura en 2021 y extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el mando de la organización quedó en manos de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, mientras que Gonzalito era considerado uno de los principales articuladores de la estructura central del grupo.

El pasado 16 de diciembre, Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, una decisión que conlleva sanciones financieras, congelación de activos y la posibilidad de procesar penalmente a quienes apoyen directa o indirectamente al grupo.

El gobierno estadounidense tomó esa medida en un contexto de tensión diplomática entre Colombia por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico, entre otros asuntos.

