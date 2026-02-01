‘La realidad de la ficción’, el libro que revela la verdad de las grandes novelas colombianas

‘La realidad de la ficción’ de las grandes novelas colombianas está ahora en un libro. Después de recorrer Colombia buscando los secretos de siete clásicos de la literatura colombiana, el periodista y escritor Alberto Medina plasmó sus hallazgos en esta obra.

El también subdirector de Noticias Caracol trabajó 10 años en esta investigación, en la que abrió archivos, siguió pistas y viajó a los lugares donde se inspiraron los escritores. Así, develó qué tanto de realidad hay en algunas obras. Por ejemplo, ¿dónde está Macondo?, ¿existió la marquesa de Yolombó?, ¿Arturo Cova de La Vorágine vivió en el Vichada? (Lea también: 'La rebelión de las ratas': cuando la realidad supera la ficción)



¿Qué obras reúne ‘La realidad de la ficción’?

Alberto Medina escogió ‘Siervo sin tierra’, La vorágine’, ‘La marquesa de Yolombó’, ‘Cóndores no entierran todos los días’, ‘La rebelión de las ratas’, ‘María’ y ‘Cien años de soledad’. (Lea también: Orocué, cuna de la obra literaria La Vorágine)

El autor cuenta que “en estas siete en particular encontré toda la realidad, encontré el país en distintos momentos de la historia, desde la colonia -con la marquesa de Yolombó- hasta nuestra violencia que vivimos hoy, que está en ‘Cóndores no entierran todos los días’”.



La historia de este libro empezó con ‘Cien años de soledad’, cuando hizo para televisión ‘Un lugar llamado Macondo’ y luego, con ‘Siervo sin tierra’, ganó un Premio Nacional de Periodismo.



Medina cuenta que, en el caso de la obra de Gabriel García Márquez, “los Buendía son el equivalentea la familia de Gabo, su abuelo, su abuela, y esos personajes que circulan por las páginas de ‘Cien años de soledad’ tiene parangones. El abuelo participó en la guerra de los mil días. Úrsula Iguarán, nadie duda que es Tranquilina y conserva el apellido. Estamos hablando de personajes que en esa misma región, en Ciénaga, Magdalena, en Aracataca, en la zona bananera, vivieron los episodios que vivió la comunidad en esa región”. (Lea también: Macondo real: las pistas para encontrar el lugar que inspiró el pueblo de Cien años de soledad)

“Creo que detrás de cada novela, así parezca ficción absoluta, así los muertos hablen, siempre hay un pedazo de realidad que hay que contar”, termina diciendo el autor de ‘La realidad de la ficción’. (Lea también: Las réplicas en estos tiempos de "El Cóndor" de la Época de La Violencia)

