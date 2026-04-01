Wilmar Mejía, salpicado por archivos de alias Calarcá, iría a la Uiaf tras renunciar al DNI

El ahora exdirector de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, hizo pública su renuncia este 1 de abril a la entidad después de ser salpicado por el escándalo de los archivos incautados a alias ‘Calarcá’. La determinación se conoce pocos días después de que la fiscal general Luz Adriana Camargo hablara sobre el caso. Ahora, el nombre del alto funcionario empieza a sonar para ocupar un puesto en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).



Mejía es mencionado en los archivos del jefe de las disidencias, revelados en exclusiva por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Dicha información fue corroborada por la Fiscalía General de la Nación después de cuatro meses de investigación. Según el contenido incautado por las autoridades, este funcionario habría sido enlace entre las Fuerzas Militares y organizaciones criminales. Según reveló un testigo de las disidencias a este medio, el funcionario incluso tendría un alias: ‘El Chulo’.



¿Mejía va para la Uiaf?

Fuentes al interior del Gobierno Nacional revelaron a Noticias Caracol que es muy posible que Wilmar Mejía ahora llegue a la UIAF, una entidad del Estado que maneja información sensible sobre asuntos tributarios y gastos de los colombianos. Justamente, la salida de Mejía coincide con la renuncia de Jorge Lemus, otrora director del DNI que llegó a la Unidad de Análisis hace dos meses.



La decisión de Lemus obedece a su adhesión a la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda de cara a la primera vuelta. Así lo confirmó a Noticias Caracol en una conversación en la que aclaró que no es cierto que el presidente Gustavo Petro haya solicitado su carta de renuncia.



¿Por qué Wilmar Mejía renunció al DNI?

En un mensaje por redes sociales, Mejía aseguró que su decisión de renuncia había sido tomada mucho antes de conocer las declaraciones de la fiscal Camargo. “El 3 de marzo decidí dar un paso al costado para garantizar las investigaciones y preservar la reputación de la DNI”. A su vez, Mejía aseguró que “ningún funcionario” de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional podrá decir que él recibió “información que pusiera en riesgo la seguridad del país”.

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En una carta dirigida al director general encargado de la DNI, René Guarín, asegura que su decisión se produjo después de que la Procuraduría General de la Nación decidiera levantar la suspensión que ordenó el ente en noviembre de 2025 y que fue efectiva durante tres meses. El general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, también fue suspendido, ya que aparecía mencionado en los archivos de ‘Calarcá’.



Para más contexto, lea: Wilmar Mejía da un paso al costado del DNI tras ser salpicado por escándalo de archivos de ‘Calarcá’

Mejía sostiene en la misiva que decidió retirarse “motivado por el deber profesional de preservar la confianza y la integridad en una de las principales agencias de inteligencia del país”. Wilmar Mejía ha negado tener nexos con las disidencias de ‘Calarcá’. En una entrevista con Noticias Caracol, poco después de conocerse el escándalo de los archivos, Mejía aseguró: “No existe comunicación digital o evidencia verificable que dé cuenta de que yo estoy teniendo conversaciones directas con ‘Calarcá’ o con cualquiera de sus hombres. ‘Calarcá’ no lo conozco. No existe una comunicación digital, evidencia verificable que dé cuenta de una reunión, un contacto directo con alias ‘Calarcá’”.

María Paula Rodríguez Rozo

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