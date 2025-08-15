Declaran toque de queda en Melgar por violencia en campaña electoral: hostigan a candidato a tiros

El alcalde encargado de Melgar, Iván López, tuvo que declarar el toque de queda en la población entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada, hasta el domingo 17 de agosto, por la intimidatoria y violenta campaña electoral para elegir el nuevo mandatario de la localidad en Tolima, en unas elecciones atípicas.

Justamente, en la noche del jueves 14 de agosto, uno de los 3 candidatos fue hostigado a tiros por desconocidos en el sitio donde hacia una reunión política.

Quienes aspiran a ocupar el cargo en Melgar son: Francisco Antonio Bermúdez Espinosa, Gentil Gómez Oliveros y Yolanda de Jesús Pérez Londoño.



¿Qué hechos violentos hay en Melgar?

López le contó a Noticias Caracol que hay “hostigamientos a ciudadanos en el municipio de Melgar, donde también un grupo de motocicletas bastante grande, más de unas 25 o 30, con unos sujetos que hemos llamado vándalos, se paran en los barrios, hacen requisas, intimidan a gente en horas de la noche y cuando las personas van a trabajar en la madrugada impiden que salgan y eso genera un poco de zozobra”.

Agregó que “se han presentado unas peleas que nos producen temor, miedo, un hecho de violencia en redes sociales” y “terminamos con unos disparos al aire que le hacen a un candidato a la Alcaldía de Melgar y nos obligó a tomar las medidas”. Fue por esto que se tomaron las medidas.

El fin, considera, es “hostigar al elector, bien sea para que no salga a votar o para que vote a favor de uno u otro candidato”.

El alcalde encargado afirmó que “Melgar va a tener elecciones de manera limpia y pacífica” el próximo domingo 17 de agosto, y les dijo a los turistas que no teman en pasar este puente festivo en la población, reconocida en Colombia como un sitio turístico muy visitado.

“Las reservas de hoteles siguen su normal desarrollo, los turistas van a poder llegar al municipio de Melgar”, aseguró.

No descartó que se pueda levantar la medida del toque de queda y “si el tema está un poco más calmado podemos levantarlo”.

