Defensa de Luis Alberto Rendón habla por primera vez tras señalamientos de secuestro y tortura

Defensa de Luis Alberto Rendón habla por primera vez tras señalamientos de secuestro y tortura

El padre de la artista colombiana Greeicy Rendón se encuentra privado de su libertad mientras afronta su proceso judicial por presunto secuestro y tortura contra dos de sus trabajadores. Esto dijo su defensa.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de oct, 2025
Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón
Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón -
Foto: redes sociales

