Defensa de Luis Alberto Rendón habla por primera vez tras señalamientos de secuestro y tortura

El caso que involucra a Luis Alberto Rendón Melo, padre de la famosa cantante Greeicy Rendón, sigue provocando gran atención en todo el país. El proceso judicial contra él se hizo viral debido a que estaría implicado en los delitos de secuestro simple y tortura, por hechos ocurridos en mayo de 2023 en una finca de Rionegro. Según la investigación, el hombre habría ordenado a varios individuos retener y agredir físicamente a dos empleados quienes, sospechaba, habrían tenido que ver en un millonario robo.

De acuerdo con las versiones preliminares, los ataques se habrían producido tras la presunta desaparición de una caja fuerte que contenía más de mil millones de pesos en efectivo y joyas. Rendón Melo, presuntamente, contrató a cinco personas para que privaran de la libertad por un tiempo a los trabajadores señalados del robo y los sometieran a torturas con el fin de obtener una confesión. Las víctimas habrían sido brutalmente golpeadas y sometidas a distintos actos de violencia para obligarlas a admitir una responsabilidad que, según las autoridades, aún está bajo investigación.

El hombre, por ahora, enfrenta el procedimiento judicial desde prisión domiciliaria y no aceptó cargos. Sin embargo, frente al impacto mediático que ha tenido la noticia, la defensa del padre de la cantante rompió el silencio y se pronunció por primera vez a través de un comunicado. En él, la entidad de abogados defensora de Rendón hizo un llamado a la prudencia, afirmando que, al igual que cualquier colombiano, el señalado de torturar y secuestrar a estas dos personas está protegido por la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.



¿Qué dijo la defensa del padre de Greeicy Rendón?

"Como defensa de Luis Alberto Rendón es nuestro deber recordar que él, al igual que cualquier ciudadano, está acobijado por el amparo fundamental de ser tratado como inocente. Los hechos imputados son, en este momento, parte de una investigación formal y no constituyen una verdad judicial. Estamos absolutamente convencidos de la inocencia de nuestro defendido y trabajaremos con firmeza para sostenerla hasta la culminación del trámite judicial", explicó la entidad.



Adicionalmente, la defensa de Rendón reiteró su respeto por el sistema judicial de Colombia y su total disposición a colaborar con las autoridades mientras avanza el proceso judicial correspondiente. "Queremos expresar nuestro profundo respeto por el sistema judicial colombiano y nuestra disposición a colaborar plenamente con las autoridades, misma actitud que hemos sostenido desde la presunta ocurrencia de los hechos. Creemos plenamente en que, una vez se presenten y evalúen todas las evidencias, el proceso culminará con el esclarecimiento total de la verdad y la consecuente materialización de justicia", se lee en una parte del comunicado.

Finalmente, el equipo jurídico manifestó total respeto con las personas involucradas en este caso, haciendo un llamado a la responsabilidad por parte de los medios de comunicación para "evitar alimentar acusaciones injustas". "Respetamos a todas las personas involucradas y confiamos en que el proceso esclarecerá los hechos con justicia para todos. Hacemos una atenta y cordial invitación a los medios de comunicación y a la opinión pública para que traten este caso con la responsabilidad del manejo de la información y la calidez humana que debe brindarse desde todos los puntos de vista. Confiamos que su valioso ejercicio periodístico se centrará únicamente en la verdad y evitará alimentar acusaciones injustas o juicios sociales anticipados, permitiendo que sea la administración de justicia quien se encargue de resolver este asunto", dijo la defensa.



