Relato de trabajadores de Luis Alberto Rendón sobre cómo fueron torturados en casa de la hija

“Pusieron el revólver en los dientes, restregándomelos bien duro y me decían que yo si no cantaba dónde estaba la caja fuerte que me atuviera a las consecuencias”. Así comienza el relato de Francisco, un hombre de 61 años de edad, quien denunció ser víctima de tortura en la finca de Greeicy Rendón en Ríonegro, Antioquia, caso por el cual el padre de la cantante, Luis Alberto Rendón, está en detención domiciliaria.

La víctima agregó que “entonces ya empezaron a golpearme con la cacha del revólver, me tiraron en la cabeza, me cogieron siete puntos, después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, me hincharon la vista. Veo borroso la vista derecha. No veo bien porque el golpe fue tremendo, intenso”.

El hombre contó que estaba haciendo un muro de contención en la casa del artista cuando fue acusado del presunto hurto dentro de la casa. Dijo que supuestamente Luis Alberto Rendón había ordenado a un grupo de hombres la tortura. “Llegaron los cinco hombres. Don Alberto nos llamó para que nos presentáramos a los cinco hombres y que nos entendiéramos con ellos”, sostuvo.



Según Francisco ellos le hablaban de un supuesto hurto “y yo sin saber nada de hurto porque yo nunca entré a la casa de Greeicy Rendón por dentro. Nunca la conocí”. Los cinco hombres que habrían ejecutado la tortura eran escoltas de Greeicy Rendón y de Mike Bahía.



"Lo torturaron mucho tiempo": trabajador de Luis Alberto Rendón

El testimonio de Francisco no fue el único. Elder fue el otro trabajador que también denunció secuestro y tortura. Él contó cómo escuchaba los gritos de su compañero de obra en el otro cuarto. “Se escuchaban los gritos allá cuando lo torturaban porque lo amarraron en una viga metálica de columna de la casa y ahí lo torturaron mucho tiempo. Después me llevan a mí y me metieron allá también y es donde me cogen entre todos ellos porque ahí sí estaban todos. Yo tengo conciencia hasta donde me están metiendo la manguera por la boca”, indicó.

Además, dijo que un hombre identificado como Helbert “estaba encima de mí como ahorcándome así y yo tenía momento que perdí el conocimiento”.



Contó también que era separado por su compañero en varios momentos con el fin de, presuntamente, ser persuadido por parte de los agresores para que confesara el robo de una caja fuerte con 600 millones de pesos que según sus supuestos torturadores desapareció de la casa.

Narró que los hechos sucedieron “precisamente módulo música, entre módulo música y módulo de donde tenían el gimnasio, porque la casa está por módulo. Metieron a don Francisco a la pieza donde dormía Paola, la que les hacía la comida, y empezaron a torturarlo allí. Yo escuchaba los gritos, mientras que los otros que tenían armas me estaban cuidando allá, me dijeron que no me podía mover de ahí”.

El testimonio hizo parte del material probatorio para poder imputar en los últimos días los delitos de secuestro y tortura a Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, quien no aceptó los cargos. De forma paralela, los cinco hombres señalados de realizar las supuestas torturas están en etapa de juicio y en las próximas semanas emitirá sentencia en su contra.

