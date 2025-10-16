En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Relato de trabajadores de Luis Alberto Rendón sobre cómo fueron torturados en casa de la hija

Relato de trabajadores de Luis Alberto Rendón sobre cómo fueron torturados en casa de la hija

"Veo borroso la vista derecha, no veo bien porque el golpe fue tremendo, intenso", narró una de las víctimas, quien denunció que el papá de Greeicy Rendón ordenó a los escoltas de su hija la tortura.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Relato de trabajadores de Luis Alberto Rendón sobre cómo fueron torturados en casa de la hija

Publicidad

Publicidad

Publicidad