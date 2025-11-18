En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Defensoría rechaza muertes de menores de edad en bombardeos y envía mensaje al Gobierno nacional

Defensoría rechaza muertes de menores de edad en bombardeos y envía mensaje al Gobierno nacional

En entrevista con Noticias Caracol, Iris Marín explicó que si bien "la primera responsabilidad es de los grupos armados que siguen reclutando", pero que "esto no exime al Gobierno del deber de proteger a esos menores de edad".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
“Iniciamos 2025 con una explosión de crisis humanitarias”: Defensora del Pueblo

