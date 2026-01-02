Accidente de tránsito en Antioquia deja 18 personas heridas_ esto se sabe hasta el momento

Este viernes 2 de enero, ocurrió un accidente de tránsito que involucró a un bus intermunicipal, que se encontraba cubriendo la ruta Sabanalarga-Medellín en horas de la mañana. Mientras transitaba por una zona montañosa, el vehículo se volcó y se salió de la vía. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que se dio este siniestro vial.



El incidente sucedió específicamente en el municipio de Olaya, en el occidente de Antioquia, mientras se movilizaba con 40 pasajeros a bordo, dejando un saldo de 18 personas heridas, algunas de ellas siendo trasladadas a los centros asistenciales de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Olaya para valoración médica. En estos momentos, las autoridades investigan las causas del accidente para poder determinar si fue por una falla mecánica que presento el vehículo, condiciones adversas de la carretera y una posible responsabilidad por parte del conductor. Afortunadamente no se reportan fallecidos hasta el momento.

De acuerdo con las imágenes que se han compartido en redes sociales, se puede ver cómo el vehículo se volcó y salió de la vía, siendo detenido por el tronco de un árbol, lo que posiblemente evitó que el autobús se desplazara aún más.

