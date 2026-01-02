En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA / Accidente de tránsito en Antioquia deja 18 personas heridas: esto se sabe hasta el momento

Accidente de tránsito en Antioquia deja 18 personas heridas: esto se sabe hasta el momento

Este viernes 2 de enero, se reportó un accidente en vía del municipio de Olaya, en el occidente antioqueño, donde un bus intermunicipal que cubría la ruta Sabanalarga–Medellín se volcó.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
Accidente de tránsito en Antioquia deja 18 personas heridas_ esto se sabe hasta el momento
El bus llevava 40 pasajeros al momento del incidente.
X: @BLUAntioquia

