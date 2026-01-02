Pronóstico del clima para el primer fin de semana del 2026: Ideam confirma el día más lluvioso

El primer fin de semana del año 2026 traerá consigo una dinámica atmosférica variada en el país. De acuerdo al boletín oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el pronóstico del clima para los días sábado 3 y domingo 4 de enero prevee un aumento significativo en la nubosidad y las precipitaciones en sectores específicos del norte y el centro del país. Esta situación climática responde a un comportamiento estacional que, si bien es habitual, requiere de la atención ciudadana para prevenir riesgos asociados a fenómenos naturales.



Pronóstico del clima en Colombia para el sábado 3 y domingo 4 de enero

Para el sábado 3 de enero, el boletín indica una tendencia de cielo parcial a mayormente nublado en gran parte de Colombia. De acuerdo con las fuentes oficiales, se registrará una disminución de las lluvias en las regiones Pacífica y Amazonía, pero, de manera inversa, se anticipan aumentos de agua en las regiones Caribe y Andina.

Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en departamentos como Córdoba, Bolívar, Cesar, Sucre, Magdalena, Antioquia, los Santanderes, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, además de sectores del Eje Cafetero, Casanare, Meta y Putumayo. En contraste, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina disfrutará de un tiempo seco con cielos despejados.

El panorama para el domingo 4 de enero estará influenciado por un aumento de los vientos del jet de bajo nivel en la Orinoquía. Este fenómeno técnico permitirá que las lluvias disminuyan en esa región y en la Amazonía, aunque persista la posibilidad de algunas lluvias en Amazonas y el occidente de Caquetá y Putumayo.



Por su parte, la intensidad de las lluvias se mantendrá en gran parte del norte y occidente del país. Las lluvias más fuertes se prevén nuevamente en departamentos como Cesar, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca. Por su parte, el área insular de San Andrés continuará con condiciones de tiempo seco.



Pronóstico del clima para Bogotá el 3 y 4 de enero del 2026

En la capital del país, Bogotá, el reporte señala que predominarán las condiciones secas durante el fin de semana. Sin embargo, el Ideam no descarta lluvias aisladas y de baja intensidad en horas de la tarde y la noche. La temperatura en la ciudad oscilará entre una mínima de 10 °C y máximas que rondarán los 18 °C a 20 °C.



Dada la variabilidad del clima, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones críticas. En las zonas con cielos despejados y altas temperaturas, existe una alerta por incendios de la cobertura vegetal. Se insta a los ciudadanos y turistas a evitar fogatas y no dejar residuos de vidrio o material combustible en áreas naturales.

Por otro lado, en las regiones con fuertes lluvias, la preocupación se centra en posibles deslizamientos y tormentas eléctricas. Se recomienda a los conductores monitorear el estado de las vías, especialmente en áreas de alta pendiente y departamentos con alerta roja. Asimismo, ante la presencia de vientos fuertes, es fundamental asegurar techos y estructuras elevadas para evitar colapsos. Para mantenerse informado sobre el estado de las carreteras en tiempo real, se invita a la comunidad a consultar los canales oficiales como el numeral #767 y las plataformas interactivas del Invías.

