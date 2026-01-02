En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pronóstico del clima para el primer fin de semana del 2026: Ideam confirma el día más lluvioso

Pronóstico del clima para el primer fin de semana del 2026: Ideam confirma el día más lluvioso

El Ideam anuncia el pronóstico del clima para el 3 y 4 de enero del 2026, cuando se espera que el año inicie con un incremento de las precipitaciones en algunas regiones del país.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Ideam
Ideam/ Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad