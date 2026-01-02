Distrito dará pasajes gratis de TransMilenio a estas cédulas en enero de 2026: son 740.000 personas

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Alcaldía de Bogotá expidió el borrador del decreto que explica que para 2026 la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluye TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal, aumentaría a $3.550 por viaje, lo que representa un incremento de $350 pesos frente a los $3.200 actuales, es decir un alza del 10,6 %. Este incremento responde principalmente a la reciente subida del salario mínimo en Colombia, que creció un 23 %, impactando entre el 40 % y 55 % de los costos operativos del sistema —como salarios, prestaciones y seguridad social— y obligando a una revisión del presupuesto distrital.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
En años anteriores, se había contemplado un incremento de $250, pero este año la cifra se elevó a $350. Así, desde enero de 2026 la tarifa plena será $3.550. Este ajuste, según la administración local, es indispensable para mantener operativo el servicio público debido a los mayores costos derivados de la inflación (IPC, IPP), insumos y remuneraciones. TransMilenio estimó que, sin este refuerzo tarifario, el sistema enfrentaría un déficit de entre $125.614 y $147.775 millones en 2026.
En paralelo a este ajuste, se mantiene un robusto esquema de subsidios y apoyos tarifarios dirigido a personas mayores, población con discapacidad, usuarios clasificados en los niveles más bajos del Sisbén IV, y beneficiarios del programa TransMiPass ($160.000 mensuales). También se conserva la ventana de transbordo gratuito de 125 minutos.
Frente al aumento de la tarifa, la Alcaldía ha fortalecido programas de apoyo como parte de su política social. A partir del 1° de enero de 2026, inició la recarga gratuita de pasajes en TransMilenio dirigida a más de 740.000 beneficiarios vinculados al programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Este beneficio está dirigido a tres grupos prioritarios:
La inversión destinada en enero supera los $10.000 millones: aproximadamente $3.143 millones para adultos mayores, $2.658 millones para personas con discapacidad y $4.205 millones para sectores pobres.
Para verificar si se es beneficiario del programa de pasajes gratuitos en TransMilenio, se debe seguir el siguiente procedimiento:
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
Publicidad
NOTICIAS CARACOL