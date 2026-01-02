Distrito dará pasajes gratis de TransMilenio a estas cédulas en enero de 2026: son 740.000 personas

La Alcaldía de Bogotá expidió el borrador del decreto que explica que para 2026 la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluye TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal, aumentaría a $3.550 por viaje, lo que representa un incremento de $350 pesos frente a los $3.200 actuales, es decir un alza del 10,6 %. Este incremento responde principalmente a la reciente subida del salario mínimo en Colombia, que creció un 23 %, impactando entre el 40 % y 55 % de los costos operativos del sistema —como salarios, prestaciones y seguridad social— y obligando a una revisión del presupuesto distrital.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En años anteriores, se había contemplado un incremento de $250, pero este año la cifra se elevó a $350. Así, desde enero de 2026 la tarifa plena será $3.550. Este ajuste, según la administración local, es indispensable para mantener operativo el servicio público debido a los mayores costos derivados de la inflación (IPC, IPP), insumos y remuneraciones. TransMilenio estimó que, sin este refuerzo tarifario, el sistema enfrentaría un déficit de entre $125.614 y $147.775 millones en 2026.



En paralelo a este ajuste, se mantiene un robusto esquema de subsidios y apoyos tarifarios dirigido a personas mayores, población con discapacidad, usuarios clasificados en los niveles más bajos del Sisbén IV, y beneficiarios del programa TransMiPass ($160.000 mensuales). También se conserva la ventana de transbordo gratuito de 125 minutos.



Pasajes gratis de TransMilenio y SITP: recargas para más de 740.000 personas

Frente al aumento de la tarifa, la Alcaldía ha fortalecido programas de apoyo como parte de su política social. A partir del 1° de enero de 2026, inició la recarga gratuita de pasajes en TransMilenio dirigida a más de 740.000 beneficiarios vinculados al programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Este beneficio está dirigido a tres grupos prioritarios:



Adultos mayores (mayores de 62 años): alrededor de 343.000 personas. Personas con discapacidad: cerca de 161.000 usuarios. Población en pobreza extrema o moderada, clasificada en niveles A y B del Sisbén IV: unos 238.000 beneficiarios.

La inversión destinada en enero supera los $10.000 millones: aproximadamente $3.143 millones para adultos mayores, $2.658 millones para personas con discapacidad y $4.205 millones para sectores pobres.



Proceso de activación de los pasajes gratis

Tarjeta TuLlave personalizada: condición indispensable. En caso de no contar con ella, el usuario debe solicitar la personalización en puntos autorizados; tras el trámite, suele tomar algunos días para que el sistema registre el plástico con derechos al subsidio.

Activación presencial: en taquillas de estaciones o portales. El usuario presenta su tarjeta personal y solicita la recarga del subsidio.

Activación automática: mediante tótems de recarga (puntos automáticos). Se inserta la tarjeta, se selecciona “Solicitar Subsidio/Convenio” y se concluye el proceso; en pantalla aparece la confirmación de la asignación.

¿Cómo consultar con la cédula si recibirá pasajes gratis de TransMilenio?

Para verificar si se es beneficiario del programa de pasajes gratuitos en TransMilenio, se debe seguir el siguiente procedimiento:



Ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social, en la sección del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Allí se encuentra el módulo de consulta para pasajes gratuitos: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consulta En el formulario, se debe seleccionar el tipo de documento e ingresar el número de cédula. También se solicita el número de la tarjeta TuLlave personalizada, requisito indispensable para acceder al beneficio. Luego, hacer clic en “Buscar”. El sistema indicará si la persona está inscrita en el programa y cuántos pasajes gratuitos tiene asignados para el mes. La cantidad depende del nivel en el Sisbén IV y de condiciones como discapacidad o edad. Aunque la consulta confirme la asignación, es necesario activar el subsidio en la tarjeta TuLlave.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL