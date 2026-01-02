En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Senderista en Cali pasó casi 100 horas perdido en Parque Natural Farallones: así sobrevivió

Senderista en Cali pasó casi 100 horas perdido en Parque Natural Farallones: así sobrevivió

Cristian Muñoz pasó las fiestas de Año Nuevo perdido en el Parque Nacional Natural Farallones. Noticias Caracol habló con un amigo del deportista, que contó cómo fue su travesía para sobrevivir.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Senderista en Cali se salvó de milagro tras pasar casi 100 horas perdido en Parque Farallones

Publicidad

Publicidad

Publicidad