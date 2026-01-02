Senderista en Cali pasó casi 100 horas perdido en Parque Natural Farallones: así sobrevivió

Un senderista que estuvo desaparecido durante 4 días logró llegar a una fundación donde funcionaba un punto de búsqueda en la zona montañosa del Alto de Pance, en Cali. El deportista, identificado como Cristian Muñoz, se perdió el pasado domingo por la noche en una zona conocida como Pico Pance, que hace parte del Parque Nacional Natural Farallones. Por casi 100 horas, el senderista estuvo buscando un lugar en el que pudieran auxiliarlo y en horas de la tarde del 1 de enero consiguió llegar a la fundación.



Noticias Caracol habló con Nelson Cerón, amigo del senderista, quien narró la travesía que tuvo que pasar Cristian. “Primero, Cristian me compartió que él, desde el lugar en el que sufrió los calambres, hacia el pico, llegó dos veces. Luego, él retornó y se dio cuenta de que estaba perdido. Lo que él hizo fue empezar con el descenso para buscar la salida, pero de ahí para adelante pasaron muchas cosas como que él se desorientó, tuvo caídas, perdió la noción, perdió la consciencia y pasaron muchas cosas en el retorno, pero afortunadamente, después de casi 96 horas, él pudo llegar a un sitio donde pudo dar parte a la persona que lo localizó”.

Cristian pasó las fiestas de Año Nuevo perdido en la montaña. Según Nelson, “nos comentó que en las noches él trató de arroparse un poco con la chaqueta que tenía, él dijo que amaneció encima de un árbol, pero que no sabe cómo lo hizo, que fue algo inexplicable y que él siempre sintió la compañía de alguien que lo cuidaba, que por momentos lo guiaba y que, a pesar de que él sufrió como un tipo de accidente, logró arrastrarse y lograr llegar al camino por el que finalmente salió”.



¿Cómo sobrevivió senderista desaparecido en Cali?

Finalmente, sobre cómo Cristian logró sobrevivir, su amigo señaló que “cuando él terminó lo que se había llevado de aquí, que era comida sólida, veleños, atunes y agua, él dijo que después salió él mismo a buscar agua. Hasta donde él tuvo provisiones, él se alimentó de lo que tenía, pero el resto sí él mismo salió a buscar. Él nos dijo que en sí fue el agua la que lo mantuvo”.

Las autoridades del Valle del Cauca hicieron un llamado a los ciudadanos para que se respeten las zonas naturales como el Parque Nacional Natural Farayones, que es una zona prohibida para realizar ecoturismo. Si se realiza en lugares permitidos, siempre debe ser con el acompañamiento de un guía.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias



ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE PAULA RESTREPO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL