Terror en colegio de Valledupar: ladrón atracó a una profesora en plena clase y ante sus alumnos

Jennifer Molina es una de las 28 docentes de la Institución Educativa Mixta La Nevada, ubicado al noroccidente de Valledupar. La profesora denunció que fue abordada en el salón de clases por un delincuente a las 6:30 de la mañana cuando apenas se alistaba para iniciar la jornada escolar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La docente habló en Noticias Caracol y dijo que “yo estoy sacando mis materiales de trabajo, cuando él llegó y me preguntó el nombre de un estudiante. Yo le dije que no lo conocía y él se me encimó en el escritorio, me dijo que le entregara todo o si no me iba a pegar un tiro”.

Agregó que los estudiantes que estaban en el salón “se quedaron asustados e impresionados al igual que yo”.



Este es un sector vulnerable; la inseguridad reina

Los profesores del colegio aseguraron que permanentemente están expuestos a hechos de inseguridad. “Estamos pidiendo desde hace mucho tiempo un encerramiento porque estamos a la intemperie de la delincuencia. Este es un sector bastante vulnerable, donde la inseguridad reina. No es la primera vez que sucede aquí en la institución este caso Años anteriores han sucedido”, manifestó Luisa Morales, profesora.



Por su parte, los padres de familia también piden garantías para los casi mil estudiantes del plantel educativo. Leonor Valdeblánquez, acudiente, exigió “más seguridad porque uno lo que quiere es que a los niños los atiendan. Uno los manda confiado y al entrar un delincuente a un salón de clase no se sabe lo que pueda suceder tanto con los niños como con la docente”.

Publicidad

La Policía Nacional investiga el caso y la Secretaría de Educación de Valledupar espera avances para tomar medidas pertinentes. Se espera que se haga uso de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al ladrón y poderle dar captura por este hecho.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MARTÍN MENDOZA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL