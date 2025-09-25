En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Terror en colegio de Valledupar: ladrón atracó a una profesora en plena clase y ante sus alumnos

Terror en colegio de Valledupar: ladrón atracó a una profesora en plena clase y ante sus alumnos

Era las 6:30 de la mañana cuando la profesora Jennyfer Molina iba a comenzar su clase como todos los días y de repente un hombre entró al salón y con un arma de fuego la atracó ante la mirada atónita de los estudiantes.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de sept, 2025
Delincuente atracó a profesora en plena clase en colegio de Valledupar: "Dijo que me iba a disparar"

