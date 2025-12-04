En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan nuevo atraco: hieren a Rey Vallenato Aficionado con disparo en plena calle de Barranquilla

Reportan nuevo atraco: hieren a Rey Vallenato Aficionado con disparo en plena calle de Barranquilla

Hombres intentaban quitarle el teléfono y una cadena de oro a Gregorio ‘Goyo’ Gutiérrez, coronado 'Rey Vallenato Aficionado 2025', cuando recibió un disparo en el brazo derecho. Esto se sabe de su estado de salud.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Acordeonero guajiro resulta herido en violento atraco en Barranquilla
Acordeonero guajiro resulta herido en violento atraco en Barranquilla
REDES SOCILAES

Publicidad

Publicidad

Publicidad