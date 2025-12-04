Reportan nuevo atraco: hieren a Rey Vallenato Aficionado con disparo en plena calle de Barranquilla

El coronado 'Rey Vallenato Aficionado 2025', Gregorio 'Goyo' Gutiérrez, resultó herido en medio de un atraco ocurrido en el norte de Barranquilla, en un hecho que volvió a encender las alarmas por la inseguridad en esa zona de la ciudad. El acordeonero, reconocido en el ambiente musical por su trayectoria y por liderar una agrupación junto al cantante Edgar Andrés, fue atacado cuando se detuvo a comer en una vía concurrida.

Las primeras informaciones señalan que el artista había estacionado su vehículo en la calle 74 con carrera 51B cuando decidió bajarse a comprar alimentos. De acuerdo con testimonios entregados a las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lo venían siguiendo desde cuadras atrás y esperaron el momento exacto para abordarlo. Uno de los asaltantes descendió del vehículo y lo rodeó para despojarlo de una cadena de oro. El músico entregó el objeto sin resistencia.

Sin embargo, los delincuentes también intentaron quitarle el teléfono celular. Según relataron testigos del sector a Noticias Caracol, durante ese forcejeo el dispositivo cayó al suelo. En ese instante se produjo el disparo que alcanzó al artista en uno de sus brazos. Las autoridades confirmaron que el arma utilizada era traumática y que la herida no comprometió su vida. Finalmente, fue trasladado a una clínica en el norte de Barranquilla, donde lo mantuvieron en observación, según indicaron voceros policiales, que también aseguraron que el acordeonero ya había sido llevado de regreso a su vivienda mientras avanzan las investigaciones.



El hecho también fue relatado por su mánager en diálogo con Caracol Radio, donde entregó detalles de lo ocurrido minutos antes y durante el ataque. En esa versión, explicó que el músico había bajado a comer algo cuando notó que unos hombres lo venían siguiendo. Los asaltantes lo abordaron para quitarle una cadena, a lo que él accedió, pero al percatarse del teléfono celular, uno de ellos intentó arrebatárselo y el aparato cayó al suelo.



El representante del artista precisó que, en medio del susto, Gutiérrez intentó alejarse, lo que fue interpretado por el agresor como una reacción para lanzarse sobre él, motivo por el cual accionó el arma. “En ese momento, el ladrón se fijó en su teléfono y él se lo lanzó. El teléfono cayó al suelo y, por el susto, Goyo intentó correr. El ladrón pensó que iba a tirársele encima y le disparó. Por reflejo, Goyo logró moverse y la bala impactó en su brazo y no en el pecho. Gracias a Dios, porque el cuento hubiese sido otro”, señaló.

El ataque ocurrió el miércoles 3 de diciembre en otro punto cercano del norte de la ciudad, en la calle 70 con carrera 54, en el barrio La Concepción, según el reporte entregado por su equipo de trabajo. Por lo pronto, se confirmó que después de recibir el impacto, personas que se encontraban cerca auxiliaron al músico y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Reina Catalina. Allí permaneció bajo observación médica, mientras se le realizaban exámenes y procedimientos necesarios por la magnitud de la perforación causada por el proyectil.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, institución que promueve el género y que reconoce a los ganadores de sus concursos anuales, también se pronunció sobre el caso mediante un mensaje público. “La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata manifiesta su solidaridad con el Rey Vallenato Aficionado 2025, Gregorio Gutiérrez, quien en un asalto fue herido en Barranquilla. Pronta recuperación”, expresaron en sus redes sociales.

Gutiérrez, oriundo de Riohacha, La Guajira, había alcanzado este año el título de Rey Vallenato Aficionado 2025 y su equipo precisó que el músico se encuentra fuera de peligro y que recibe acompañamiento mientras avanza su recuperación. Las autoridades mantienen las indagaciones para identificar a los responsables del ataque y establecer la ruta de escape que tomaron los asaltantes en motocicleta.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.