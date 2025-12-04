Este es el hombre señalado de secuestrar a Miguel Ayala y a su mánager: fue enviado a la cárcel

Uno de los señalados por el secuestro de Miguel Ayala Galeano y Nicolás Pantoja fue enviado a la cárcel, según confirmaron las autoridades este jueves. El joven artista, hijo del también cantante Giovanny Ayala, fue secuestrado el pasado 18 de noviembre junto a su amigo y mánager de conciertos. Los dos jovenes estuvieron secuestrados hasta el 2 de diciembre, cuando fueron rescatados por miembros del Gaula de la Policía.

El sujeto fue identificado como Neider Gómez Castrillón y la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas de Colombia. La captura de Gómez Castrillón se confirmó poco después de la liberación de los dos jovenes.



¿Qué se sabe del secuestro de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

Miguel Ayala fue secuestrado por las disidencias de las Farc el pasado 18 de noviembre. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Yesid Bello, dijo que el secuestro ocurrió en una carretera del municipio de Cajibío. Ayala estuvo en Popayán, la capital departamental. El joven artista y su mánager se dirigían a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, para tomar un vuelo con destino a Bogotá.



"Son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente los llevan hacia el norte de ese municipio (Cajibío)", dijo en ese momento el general Bello. "Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, con sueños. No es rebelde, es un niño, un joven lleno de sueños. Junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7 y caen en las manos de una gente, que les pido por favor, que ellos no están en esta guerro", dijo el cantante Giovanny Ayala a los pocos días del secuestro de su hijo.

Noticia en desarrollo...