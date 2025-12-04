En vivo
COLOMBIA  / Este es el hombre señalado de secuestrar a Miguel Ayala y a su mánager: fue enviado a la cárcel

Este es el hombre señalado de secuestrar a Miguel Ayala y a su mánager: fue enviado a la cárcel

Este jueves las autoridades confirmaron que uno de los señalados del secuestro de Miguel Ayala, hasta ahora el único capturado, fue enviado a la cárcel tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de dic, 2025
Este es el hombre señalado de secuestrar a Miguel Ayala y a su mánager: fue enviado a la cárcel
El capturado fue imputado de varios delitos.
Archivo/Fiscalía

