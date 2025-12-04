Nuevo pico y placa para motocicletas es aprobado en 20 municipios: multa por incumplirlo

La Gobernación del Atlántico anunció la aprobación de un nuevo decreto que establece la implementación de un esquema de pico y placa para motocarros, cuatrimotos y motocicletas que circulen por vías secundarias, terciarias y carreteras bajo jurisdicción departamental. La medida, que comenzará a aplicar de manera obligatoria a partir de enero de 2026, busca unificar las restricciones que hasta ahora se venían implementando de forma aislada en algunos municipios.

Según explicó el Instituto de Tránsito del Atlántico, entidad encargada de la aplicación de la norma, la decisión responde al aumento sostenido del parque automotor, especialmente de motocicletas y motocarros, y la relación directa que este fenómeno tiene con los índices de accidentalidad en las vías departamentales. Las autoridades señalaron que, en los últimos meses, estos vehículos han concentrado el mayor número de infracciones y siniestros viales en varios municipios.



¿Desde cuándo comienzan a aplicar multas por pico y placa para motos?

De acuerdo con el acto administrativo, el periodo de pedagogía iniciará el lunes 1 de diciembre de 2025 y se extenderá durante ese mes en 20 municipios del departamento. La etapa educativa no se aplicará en Soledad, Luruaco ni en el Distrito de Barranquilla, que mantendrán sus propias regulaciones locales.

El decreto establece dos tipos de restricciones: una de carácter diurno, correspondiente al pico y placa tradicional, y otra de carácter nocturno para los fines de semana. El pico y placa diurno regirá en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 11:59 de la noche, de lunes a viernes, con rotación según el último número de la placa del vehículo. Así operará el pico y placa:



Lunes: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Martes: placas terminadas en 3 y 4

placas terminadas en 3 y 4 Miércoles: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en 5 y 6 Jueves: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Viernes: placas terminadas en 9 y 0

Esta restricción aplicará únicamente en las vías secundarias y terciarias del departamento, así como en las carreteras departamentales. Las vías nacionales y las principales arterias bajo jurisdicción de otras autoridades no estarán cobijadas por esta regulación, salvo que exista un convenio específico.



Pico y placa también aplica en la madrugada de los fines de semana

De manera complementaria, se estableció una regulación nocturna que comenzará a regir desde el 1 de diciembre de 2025 en el marco del periodo pedagógico y que será obligatoria junto con el pico y placa a partir de 2026.



Esta restricción se aplicará entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente, exclusivamente los fines de semana, es decir, viernes, sábados, domingos y días festivos establecidos por la ley. Durante ese horario, la circulación de motocicletas, motocarros y cuatrimotos estará limitada de forma general, salvo en los casos de excepción definidos por el decreto.



Carlos Granados, director del Instituto de Tránsito del Atlántico, indicó que la medida es el resultado de varios meses de trabajo conjunto con las alcaldías municipales y otras autoridades del orden local y departamental. De acuerdo con el funcionario, el objetivo principal es fortalecer el control en las vías, mejorar la seguridad vial y prevenir el incremento de la accidentalidad durante temporadas de alta movilidad, como las fiestas de fin de año y los carnavales.



La multa por incumplir el pico y placa en el Atlántico

En materia sancionatoria, el decreto señala que el incumplimiento del pico y placa y de la restricción nocturna dará lugar a las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito, contenido en la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones. Entre las sanciones se contempla una multa de quince salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a $711.750 en 2025, así como la inmovilización del vehículo por un día. El procedimiento sancionatorio será adelantado exclusivamente por agentes del Instituto de Tránsito del Atlántico.

Con el propósito de facilitar la adaptación de los conductores a la nueva norma, durante el mes de diciembre de 2025 se desarrollará una etapa de pedagogía que incluirá jornadas informativas, sensibilización comunitaria y acompañamiento en las vías. Durante este periodo no se impondrán comparendos por esta infracción específica, aunque las demás faltas al tránsito continuarán siendo sancionadas de manera regular.



Vehículos exentos de pico y placa en municipios del Atlántico

El decreto también contempla un amplio listado de excepciones, orientadas a garantizar la movilidad de personas y funcionarios que requieren el uso de estos vehículos en el ejercicio de actividades esenciales. Entre los exceptuados se encuentran:



Escoltas de funcionarios de los distintos niveles del Estado, siempre que se encuentren debidamente identificados

Vehículos de los organismos de seguridad

Fuerzas militares

Organismos de tránsito

Policía Nacional, UNP, CTI y demás entidades que ejerzan funciones de policía judicial.

Personal adscrito al sector salud que se encuentre en ejercicio de sus funciones, siempre que porte la identificación correspondiente

Vehículos de emergencia utilizados para traslado de pacientes, atención de desastres o actividades operativas de seguridad.

Vehículos destinados al transporte de personas en condición de discapacidad, con certificación médica válida, aplicable a un solo vehículo por persona.

Supervisores de vigilancia privada

Trabajadores de empresas de mensajería que cuenten con identificación visible

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios destinados a labores de mantenimiento o reparación de redes

Automotores asignados por la Unidad Nacional de Protección

Vehículos de medios de comunicación masiva que transporten personal o equipos técnicos, siempre que porten distintivos visibles del medio.

El pico y placa departamental tendrá aplicación en la mayoría de los municipios del Atlántico, entre ellos Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, Suan, Tubará y Usiacurí. Como fue señalado, Barranquilla, Soledad y Luruaco quedan por fuera de esta unificación, ya que cuentan con normativas propias en materia de tránsito.

El Instituto de Tránsito del Atlántico anunció además que continuará realizando mesas de trabajo con los municipios para evaluar los resultados de la implementación y hacer ajustes si son necesarios, de cara a la entrada en plena vigencia del pico y placa en enero de 2026.

