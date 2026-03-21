Denuncian incendio en bioparque Wisirare: dejó más de 900 hectáreas afectadas

Un grave incendio afectó cerca de 900 hectáreas del Bioparque Wisirare, en el departamento de Casanare, según denunció la Fundación Palmarito a través de un comunicado en el que advierte sobre la magnitud del daño ambiental y solicita la intervención de las autoridades.



La organización calificó el acto como "un atroz atentado contra la naturaleza y la vida".De acuerdo con la información entregada, la emergencia se originó el pasado viernes 13 de marzo, cuando un equipo técnico que adelantaba labores de monitoreo de fauna detectó un primer foco de fuego en uno de los extremos del predio. En ese momento, la conflagración logró ser controlada gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Orocué, con apoyo de la Alcaldía y la Gobernación de Casanare.

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"Las unidades de bomberos han trabajado arduamente para controlar la conflagración que por condiciones del terreno no se ha podido liquidar por completo, hasta la fecha se han consumido aproximadamente por el fuego unas 2500 hectáreas de sabana nativa, morichal, esteros y parte de monte", informó en ese momento el Cuerpo de Bomberos de Orocué.

Sin embargo, la situación se agravó en las horas siguientes. Durante el sábado y el domingo aparecieron nuevos focos en distintos puntos del bioparque, lo que dificultó las labores de contención y permitió que las llamas se expandieran con rapidez por amplias zonas del ecosistema.



Según el reporte citado en el comunicado, las características de estos incendios, su ubicación y comportamiento, apuntan a que habrían sido provocados de manera intencional. A esto se suma un contexto climático adverso, marcado por la sequía y los fuertes vientos propios de la temporada en la región de la Orinoquía, condiciones que facilitan la propagación del fuego.



#Atención | Cerca de 900 hectáreas resultaron afectadas por incendios en el Bioparque Wisirare en Casanare. La Fundación Palmarito denunció que los focos habrían sido intencionales. Autoridades evalúan daños y verifican los hechos.



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La zona afectada, que hasta hace pocos días albergaba una alta diversidad de especies de fauna y flora, presenta ahora un panorama de destrucción. "Lo que antes eran bosques vivos a orillas del terraplén, hoy son solo ‘chamizas’ ennegrecidas que rompen el alma de quienes hemos dedicado tanto esfuerzo a su conservación. Los lugareños, testigos de la historia del Bioparque, coinciden en que nunca se había visto una devastación de tales proporciones", afirmó la fundación.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que inicien investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. También solicitó el acompañamiento de la sociedad civil y de la comunidad internacional, tanto para exigir justicia como para apoyar los procesos de recuperación del área afectada.

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El Bioparque Wisirare es considerado un espacio clave para la conservación ambiental en la región, por lo que su afectación representa no solo una pérdida ecológica, sino también un golpe a los esfuerzos de protección de la biodiversidad en el país.

Mientras avanzan las labores de evaluación de daños, la atención se centra ahora en las acciones que permitan mitigar las consecuencias de la emergencia y evitar que hechos similares se repitan.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co