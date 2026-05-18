Así regirá el pico y placa en Ibague del 19 al 22 de mayo de 2026: horarios

La medida de pico y placa en Ibagué sigue vigente durante mayo de 2026 sin cambios frente a lo establecido por la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad para el primer semestre del año. El esquema se mantiene con el mismo horario y la misma rotación de placas, con el objetivo de ordenar la circulación de vehículos particulares en la ciudad.



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Para la semana comprendida entre el martes 19 y el viernes 22 de mayo de 2026, la restricción se aplica según el último número de la placa de cada vehículo, en los días definidos dentro del calendario habitual.



Cómo funciona el pico y placa en Ibagué

El pico y placa en Ibagué funciona de lunes a viernes durante gran parte del día. La restricción inicia a las 6:00 de la mañana y se extiende hasta las 9:00 de la noche, lo que cubre la mayor parte de la jornada diaria. El sistema se basa en el último dígito de la placa. Cada día de la semana se restringen dos números, lo que significa que una parte de los vehículos no puede circular durante ese horario.

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La medida aplica a vehículos particulares y se mantiene activa en las principales vías de la ciudad. Los fines de semana y los días festivos no tienen restricción para este tipo de vehículos.



Pico y placa del 19 al 22 de mayo de 2026

La rotación del pico y placa no cambia durante el mes. Para la semana del 19 al 22 de mayo, la programación queda de la siguiente manera:



Martes 19 de mayo de 2026: no pueden circular vehículos con placas terminadas en 0 y 1

Miércoles 20 de mayo de 2026: restricción para placas terminadas en 2 y 3

Jueves 21 de mayo de 2026: no pueden circular placas terminadas en 4 y 5

Viernes 22 de mayo de 2026: restricción para placas terminadas en 6 y 7

El lunes 18 de mayo no tuvo restricción por ser día festivo, por lo que la programación inicia desde el martes con la rotación habitual. La restricción está dirigida a los vehículos particulares. Sin embargo, el sistema también contempla reglas específicas para otros tipos de transporte.

En Ibagué, las motocicletas no hacen parte de la restricción general, por lo que pueden circular sin limitación dentro de los horarios establecidos. Los taxis y el transporte público tienen un esquema distinto, con rotaciones propias y horarios que no coinciden con los de los vehículos particulares.



¿Cuál es la multa por ignorar el pico y placa en Ibagué?

El incumplimiento del pico y placa en Ibagué genera sanciones económicas. La multa corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, de acuerdo con la normativa local. Además de la sanción, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo. Los controles se realizan en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en las vías principales donde se concentra el tráfico durante el día.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL