En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO PANAMÁ
CASO BLANCA PARDO
IVÁN NAME Y ANDRÉS CALLE
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Desapareció un hombre en Caño Dulce, Atlántico, tras volcarse una moto acuática con sus dos hijos

Desapareció un hombre en Caño Dulce, Atlántico, tras volcarse una moto acuática con sus dos hijos

Juan Carlos López, de 41 años, desapareció el sábado 10 de octubre luego de que la moto acuática en la que se movilizaba junto a sus dos hijos menores de edad se volcara en aguas de Caño Dulce, Atlántico.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 11 de oct, 2026
Comparta en:
Armada de Colombia
Buscan a Juan Carlos López en el mar de Caño Dulce: desapareció tras accidente en moto acuática
Colprensa

La búsqueda de Juan Carlos López, un hombre de 41 años, continúa en aguas de Caño Dulce, en el departamento del Atlántico, luego de que desapareciera en el mar el sábado 10 de octubre. El hombre se movilizaba en una moto acuática junto a sus dos hijos menores de edad cuando, al parecer, la embarcación se volcó y los tres cayeron al agua.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Desde entonces, familiares y unidades de la Armada Nacional participan en los operativos para tratar de establecer qué ocurrió con López y dar con su paradero.

Publicidad

Últimas Noticias

Afectaciones en Urabá por terremoto en Panamá.
COLOMBIA

Los videos de daños en Colombia que dejó el terremoto de Panamá: se abrió la tierra

Presidente Abelardo de la Espriella ordenó el bombardeo a las disidencias del frente 33.
COLOMBIA

Así fue bombardeo ordenado por De la Espriella a disidencias de ‘Calarcá’: hay varios muertos

De acuerdo con el testimonio de Carolain León, pareja del hombre, entregado al medio El Heraldo, los trabajos se han extendido a distintos puntos de la zona costera, entre ellos Caño Dulce y Salinas del Rey. Algunos familiares regresaron este domingo para acompañar las labores y seguir de cerca los avances del operativo.

En la búsqueda participan uniformados del Grupo de Guardacostas del Caribe de la Armada Nacional, que adelantan las acciones correspondientes para localizar al ciudadano desaparecido.

Publicidad

¿Qué pasó con los hijos de Juan Carlos López?

Una de las principales preocupaciones tras el accidente era conocer el estado de salud de los dos menores que acompañaban a López en la moto acuática. Según relató Carolain León al medio nombrado, los niños se encuentran a salvo y lograron salir del agua después de seguir las indicaciones de su padre.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con el relato de la mujer, el accidente habría ocurrido a una distancia aproximada de entre 150 y 200 metros de la orilla de la playa. Cuando cayeron al mar, Juan Carlos les habría pedido a sus hijos que nadaran con tranquilidad para ponerse a salvo.

Publicidad

Los menores siguieron las instrucciones y consiguieron avanzar por el agua hasta que fueron encontrados por personas que acudieron a auxiliarlos. Sin embargo, cuando recibieron ayuda, su padre ya no estaba con ellos.

Según el testimonio conocido por el medio regional, la moto acuática permanecía dando vueltas en el agua después del accidente. Uno de los niños le contó a su madre que creía que su padre venía detrás de ellos, pero el hombre no apareció en el momento en que fueron rescatados.

Publicidad

Continúa la búsqueda en aguas del Atlántico

Mientras avanzan los operativos, los familiares de Juan Carlos López permanecen pendientes de cualquier información que permita conocer su paradero. La búsqueda se concentra en el área costera de Caño Dulce y otros puntos cercanos, de acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento.

El Grupo de Guardacostas del Caribe de la Armada Nacional indicó, según la información publicada por El Heraldo, que se están realizando esfuerzos para encontrar al hombre desaparecido.

Publicidad

Por ahora, la familia espera que las labores permitan esclarecer las circunstancias de la emergencia y establecer qué ocurrió con López tras el accidente.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

Relacionados

Atlántico

VACACIONES

Publicidad

Publicidad

Publicidad