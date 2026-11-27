Un ataque con explosivos lanzados desde drones generó daños en la iglesia de la Virgen del Carmen, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 15 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho, que habría tenido como objetivo la subestación de Policía ubicada al lado del templo.



El artefacto explosivo impactó el techo de la iglesia, a pocos centímetros del lugar donde se guardan las hostias para la celebración de la Eucaristía. La detonación quebró varias tejas, afectó la estructura del techo y desprendió algunas lámparas. En el momento del atentado, únicamente se encontraba el párroco en el templo, quien salió ileso, según la información entregada por las autoridades.

Ataque habría sido una retaliación de grupos armados

En medio de un consejo de seguridad, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que el atentado al parecer estaría relacionado con una retaliación de grupos armados, luego de un bombardeo realizado en los últimos días en el que cuatro hombres fueron abatidos. La mandataria anunció una recompensa de 15 millones de pesos para quienes entreguen información que permita esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, los explosivos habrían sido dirigidos contra la subestación de Policía, que se encuentra junto a la iglesia. Sin embargo, uno de los artefactos terminó impactando el techo del templo religioso. La situación generó preocupación entre los habitantes del corregimiento, quienes manifestaron que este tipo de hechos violentos no se habían presentado anteriormente en el territorio.



En el municipio de Dagua históricamente ha tenido presencia de las antiguas Farc. Además, recientemente la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advirtió sobre la posible llegada del ELN al territorio.



La iglesia católica rechazó el atentado y expresó un llamado a los grupos armados para que cesen las acciones violentas que afectan a las comunidades. "Con dolor y esperanza, es el clamor que elevamos al cielo para que cesen de una vez por todas las acciones violentas que solo producen más violencia y destrucción", manifestó la institución religiosa.

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Por su parte, las autoridades anunciaron la llegada de refuerzos del Ejército y la Policía al municipio, mientras avanzan las investigaciones para identificar, localizar y capturar a los responsables del ataque con explosivos.

María Paula Rodríguez Rozo

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