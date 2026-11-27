Al menos cuatro personas quedaron atrapadas este viernes en una mina de oro del municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia (noroeste de Colombia), tras un derrumbe, informaron fuentes oficiales.



"Atendemos una emergencia minera en Remedios, Antioquia, donde cuatro personas quedaron atrapadas tras un derrumbe", informó en X la Agencia Nacional de Minería (ANM). Por el momento, se desconoce si los trabajadores permanecen con vida y cuáles fueron las causas del accidente.

La Alcaldía de Remedios, por su parte, agradeció la solidaridad de los ciudadanos que se acercaron al lugar del derrumbe para ayudar en las labores de rescate, pero les pidió que se retiraran para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. "La solidaridad de todos es fundamental y la mejor manera de ayudar en este momento es permitir que los equipos especializados desarrollen su trabajo de manera segura, ordenada y eficiente", expresó el alcalde, Albeiro Arenas, en un comunicado. En las labores de rescate participa el equipo de Salvamento Minero.

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El accidente de este viernes se produce menos de una semana después de que tres trabajadores murieran en una explosión en una mina de carbón del municipio de Sativasur, en el departamento de Boyacá (centro), y dos semanas después de otro accidente en la misma región, donde dos mineros fallecieron y otros dos quedaron atrapados en el interior de un socavón.

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El pasado 20 de agosto, al menos trece personas murieron y otras siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

Contexto de la minería en Colombia: Antioquia, el principal productor

La minería de oro es una actividad de gran importancia para Colombia, que produjo 56,7 toneladas de este metal en 2024, según cifras de la Agencia Nacional de Minería, y Antioquia es el principal departamento productor, con el 75,7 % de la producción nacional en ese año.

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Pero así como el departamento es el productor número uno del país, también es el territorio donde más se concentra la extracción ilegal de oro en regiones como el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, según datos de la Procuraduría. Municipios como Remedios, Segovia, Anorí, Amalfi y zonas colindante con los ríos Cauca, Nechí y Porce han sido identificados como zonas críticas. La actividad humana ha desembocado en daños ambientales como la deforestación, pérdida de cobertura vegetal que cada día va devorando hectáreas y contaminación hídrica.



Entre enero y septiembre de 2026, las ventas externas de oro no monetario —un rubro que incluye el oro que no forma parte de las reservas oficiales de los bancos centrales ni se utiliza como moneda de curso legal— sumaron 6.066,3 millones de dólares, lo que equivale al 14,3 % de las exportaciones totales del país, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo

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