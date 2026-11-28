Los organismos de socorro lograron rescatar con vida a tres de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de un socavón. Sin embargo, las labores continúan para encontrar al último minero.



De acuerdo con la información informada por Blu Radio Antioquia, el rescate de los tres trabajadores se produjo aproximadamente a las 3:00 de la madrugada. Tras las verificaciones de los organismos de emergencia, se informó que los mineros rescatados se encuentran bien de salud.

La emergencia ocurrió durante la jornada del viernes 27 de noviembre, en el sector El Cristo, en inmediaciones de La Bomba, en la zona conocida como El Mango. El colapso de la estructura provocó una acumulación de material que bloqueó el acceso principal al túnel e impidió la salida de los cuatro trabajadores.

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Horas antes de conseguir el rescate, los equipos de salvamento habían logrado establecer contacto directo con los mineros, quienes permanecían atrapados a aproximadamente 60 metros de la mina.



Desde entonces, las labores se concentraron en retirar el material que obstruía la entrada para abrir paso hasta el lugar donde se encontraban los trabajadores.



Fabián Arboleda Betancourt, uno de los mineros rescatados, contó a Teleantioquia: “No es una cosa bastante miedosa, que no se la desea a nadie. Aproximadamente, nosotros entramos a las 12 del día y nos rescataron como a las 4 de la mañana. Quiero darles las gracias a todas las personas que estuvieron acá para que esto fuera posible, para nuestro rescate, y esperamos, con la bendición de Dios, que podamos rescatar al otro compañero sano y salvo”

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Continúa el operativo para rescatar al cuarto minero

Tras conseguir la salida de tres de los cuatro trabajadores, los equipos especializados mantienen activo el operativo para localizar al último minero, cuyo paradero todavía no ha sido establecido.

En las labores participan autoridades locales, departamentales y nacionales, integrantes del equipo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Fuerza Pública.

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También se han sumado brigadas de rescate de la zona y trabajadores del gremio minero, quienes aportan su experiencia y conocimiento de este tipo de terrenos.

Sobre el desarrollo de la emergencia, Esteban Bello, asesor de minas de la Alcaldía de Remedios, se pronunció a través de su cuenta de X y señaló: "Seguimos atendiendo la emergencia en el municipio de Remedios con cuatro mineros atrapados, uno de ellos desaparecido. Tenemos la esperanza de encontrarlo a salvo como a sus tres compañeros".

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Además, agradeció las muestras de solidaridad y el apoyo recibido durante las labores de rescate, en particular el de los titulares mineros Aris Mining y Fundación Quintana. Aunque de acuerdo con el reporte de Caracol Radio, ya han establecido comunicación con el minero que falta y se conoce que está con vida.

Por su parte, el alcalde de Remedios, Albeiro Arenas Molina, había solicitado a los habitantes evitar las aglomeraciones en el lugar del derrumbe para no interferir con el trabajo de los organismos de socorro.

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"La mejor forma de ayudar en este momento es permitir que los equipos especializados desarrollen su labor de manera segura, ordenada y eficiente", manifestó el mandatario en un comunicado.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la comunidad para mantener la prudencia, seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia y evitar acercarse al área de intervención mientras continúa el operativo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co