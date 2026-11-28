Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander. En esta oportunidad, el blanco fue la subestación de Policía del corregimiento de Agua Clara, donde sujetos lanzaron un artefacto explosivo contra las instalaciones y posteriormente huyeron del lugar.



De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:35 de la noche. Según el reporte oficial, los responsables se movilizaban en una motocicleta y lanzaron el explosivo contra la fachada de la estación policial. Después, escaparon en dirección al sector de Guaramito.

Aunque inicialmente se manejó la posibilidad de que el ataque hubiera sido perpetrado mediante un dron, la Policía Nacional aclaró, a través de su balance sobre lo ocurrido, que los sujetos utilizaron una motocicleta para cometer el atentado.

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Frente a las consecuencias de la acción, la institución confirmó que no se reportaron uniformados lesionados. Sin embargo, sí se registraron daños materiales en las instalaciones de la subestación.



Asimismo, informó que unidades policiales adelantan las verificaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.



La Policía Nacional rechazó estos hechos: "Estos hechos atentan contra la institucionalidad y ponen en riesgo la seguridad de la comunidad. Se mantienen las acciones operativas para garantizar la tranquilidad de los habitantes de este sector".

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Presidente se pronunció sobre el ataque en Cúcuta

El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió al atentado contra la subestación de Policía de Agua Clara y condenó lo ocurrido. A través de su cuenta de X mostró su rechazo: "Condeno el ataque con explosivos contra la Subestación de Policía de Agua Clara, en zona rural de Cúcuta. Los criminales lanzaron un artefacto contra las instalaciones y huyeron. No se reportaron uniformados heridos, pero sí daños materiales. A quienes pretenden desafiar al Estado les advierto: no nos van a intimidar, la ofensiva aumentará", agregó el mandatario.

Por el momento, ni el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ni la Gobernación de Norte de Santander se han pronunciado sobre este nuevo hecho.

Condeno el ataque con explosivos contra la Subestación de Policía de Agua Clara, en zona rural de Cúcuta. Los criminales lanzaron un artefacto contra las instalaciones y huyeron. No se reportaron uniformados heridos, pero sí daños materiales.



Ordené fortalecer las acciones… https://t.co/8rPJx0k7Ry — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 28, 2026

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Los hechos se presentan en medio de una serie de episodios violentos registrados en Cúcuta durante los últimos días. Tan solo durante esta semana se han presentado cinco ataques en la ciudad, que dejaron daños en al menos 62 viviendas.

Además, a finales de octubre de 2026 se registró el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta. Posteriormente, ocurrió un atentado con explosivos en el sector de Escobal, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander.

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La situación de orden público en Cúcuta y Norte de Santander también está marcada por la presencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua. Estos grupos se disputan el control territorial y de economías ilegales, entre ellas el contrabando.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co