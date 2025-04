Desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: la millonaria recompensa que ofrecen por encontrarla

Familiares, amigos y compañeros de Tatiana Hernández continúan una incansable búsqueda para dar con su paradero. Esto, luego de que la joven estudiante de medicina, quien residía en Cartagena desde finales de 2024, saliera a caminar a la orilla del mar y nunca regresara a su casa. Según su madre, la mujer fue vista por última vez el pasado domingo 13 de abril cuando fue abordada por dos hombres.

La joven, según afirman sus padres, era una estudiante muy aplicada, cursaba onceavo semestre en la Universidad Militar Nueva Granada y había obtenido la residencia en el Hospital Naval de Cartagena gracias a su excelente desempeño académico. Vivía en este mismo lugar y, de vez en cuando, solía caminar por la ciudad costera para relajarse de la presión y las exigencias de sus labores.

Y es que la progenitora de Tatiana mencionó que “ Tatiana fue abordada por dos hombres cuando se encontraba sentada en la piedra que se ve en el video. Se le llevaron cruzando la avenida Santander para ingresar por el espolón que da hacia el baluarte que está en lo alto, diagonal al parque La Marina”.

Una de sus compañeras de residencia asegura que la vio por última vez en la tarde del pasado domingo. En una corta conversación, Hernández le dijo que iba a salir a caminar un rato, algo que no le sorprendió a su compañera debido a que solía hacer este tipo de actividades cuando quería despejarse. "lo último que yo hablé con ella fue que estaba muy cansada por haber dormido pocas horas en los días anteriores, pero que se sintiera triste nunca me lo expresó, solamente la noté muy cansada", dijo la madre de la estudiante a Noticias Caracol.

La estudiante cursaba su semestre de medicina número 11. - Foto: redes sociales

Han pasado cinco días desde la última vez en que la vieron y, aunque actualmente hay diferentes equipos de búsqueda trabajando incansablemente para encontrarla, no se ha logrado dar con el paradero de la joven estudiante. Esto ha conllevado a que la Alcaldía de Cartagena anunciara una cuantiosa recompensa económica para quien pudiera brindar información sobre el paradero de Tatiana.



Desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena: recompensa por encontrarla

Mediante un comunicado, la Alcaldía de Cartagena se pronunció y lamentó lo ocurrido. En el mismo texto, la entidad aseguró que ofrecía una cuantiosa recompensa para quien diera información veraz y oportuna que permitiera dar con el paradero de Hernández.

Así las cosas, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció desde sus redes sociales y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para aquella persona que brinde información a las autoridades, pues en la búsqueda de Tatiana participa actualmente la Fiscalía, la Armada de Colombia y el equipo de Guardacostas de la ciudad.

"Seguimos con las labores de búsqueda de la médica Tatiana Hernández. Toda la información obtenida en las investigaciones la tiene la Fiscalía. Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones, por información que permita dar con el paradero de Tatiana. En una hora, desde el Comando de la Metropolitana, se ofrecerá una rueda de prensa dando detalles del caso y del avance de las pesquisas. Decirle a sus familiares, amigos y conocidos, que estamos con ellos y que no escatimaremos esfuerzos para encontrarla. Toda nuestra capacidad institucional está concentrada en su búsqueda", dijo el alcalde de la capital bolivarense.

El alcalde anunció una nueva rueda de prensa para hablar sobre este caso. - Foto: X

Video clave antes de la desaparición

Un turista que se movilizaba en unvehículo hacia la zona hotelera de Bocagrande captó de manera involuntaria a Tatiana a la orilla del mar, viendo el atardecer. Ella portaba una camisa blanca y un short de jean. Tan pronto se dio a conocer sobre su desaparición, las autoridades encontraron sus pertenencias personales.

“Se presentó ahí en las orillas de la avenida Santander sobre las 5:30 de la tarde. Me llamó un señor de turismo y me dijo que la vio sentada en las rocas, mirando el atardecer. De ahí no se sabe nada, se encontraron sus pertenencias, pero no la encontramos a ella”, dijo en Noticias Caracol Luci Díaz, mamá de la joven desaparecida.